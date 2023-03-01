Шри-Ланка, Мьянма, Непал, Индия без загранпаспорта одним днем

Россия объединяет все культуры и страны.

Отдохнуть от каждодневной рутины, перезагрузиться, наполниться новыми смыслами и обрести свежие силы проще всего в путешествии. Перемещения в пространстве – это всегда впечатления, наполняющие нас энергией. Особенно полезно сменить локацию и познакомиться с культурой другой страны. Оказывается, сделать это не так сложно, и позволить себе это может каждый россиянин.

Этнографический парк-музей "Этномир", который расположился в деревне Петрово Калужской области, в эти выходные собрал несколько тысяч человек на Масленице. Именно здесь люди могли приобщиться к традициям этого народного праздника, поучаствовать в обрядах, познакомиться с обычаями и ремеслами. Ну и конечно, отдохнуть душой на просторах этнопарка.

"Этномир" встречал гостей ярким архитектурным ансамблем выстроенных в стилистике разных стран отелей. Это Китай, Индия, Непал, Центральная Азия… На территории парка также действует многофункциональный центр физического и нравственного здоровья "Океан смыслов".

На первом этаже здания предполагается все для базовых потребностей человека. Здесь планируется магазин, аптека, музей воды и кафе. Второй этаж центра называется "Тело". Там будет все, что необходимо для улучшения физического самочувствия. Это различные практики – медицинские и квазимедицинские, даже эзотерические, иглоукалывание, массаж, физиопроцедуры, тренажерный зал. Третий этаж называется "Разум". Там будет все, что необходимо для восстановления ментального здоровья. Это психотерапия групповая, семейная и индивидуальная, а также психологические тренинги. Также там расположатся библиотека, студия арт-терапии, экотерапии, художественные мастерские. Четвертый этаж называется "Дух". Это большое уникальное пространство под стеклянным куполом, где собраны бюсты великих учителей и мыслителей разных эпох – ученые, философы, поэты, все те, кто внес огромный вклад в развитие человечества. Около каждого бюста, а их порядка 100, посетители найдут информационную табличку с указанием имени, дат, перечнем основных трудов и цитатой учителя.





А если вам так сильно понравилось на территории парка-музея "Этномир", то можно и вовсе остаться здесь жить. На территории строится огромное количество апартаментов по привлекательным ценам, и уже к 2030 году здесь появится целый город численностью населения в 20 тысяч человек, рассказал руководитель офиса недвижимости Сергей.





"Этномир" – самый большой этнографический парк-музей России, настоящая интерактивная модель всего мира. Здесь на площади 140 га представлены архитектура, национальная кухня, ремесла, традиции и быт практически всех стран. Каждому государству здесь отведен своеобразный "культурный заповедник" – этнодвор.

На Масленицу в "Этномире" устроили грандиозные народные гуляния. Здесь можно было примерить национальные костюмы, заняться творчеством в ремесленных мастерских, поучаствовать в народных забавах, купить сувениры, попробовать блюда национальной кухни разных стран, посетить выставки, музеи, аттракционы и многое другое. Весело было всем от мала до велика.





Для бронирования проживания доступны 12 уникальных этнических отелей – от отдельных изб и юрт до апартаментов в большом комплексе, с вариантами размещения в номерах четырехзвездочных отелей, минималистичных эконом и стандарт.





Гостям парка на Масленицу предлагались всевозможные народные забавы в виде активных игр на свежем воздухе и веселых конкурсов, а также угощения – горячие блины с различной начинкой, чай, сбитень, медовуха и многое другое. Можно было прокатиться на санях, запряженных тройкой лошадей, или на нартах с северными оленями в упряжке. И в то же время работал прокат квадроциклов с заснеженной трассой. На ферме можно было покормить дружелюбных животных и поближе познакомиться с голубоглазыми хаски. В избе этнодвора Музей русской печи обязательно нужно было сделать своими руками куколку "Домашняя Масленица" – чтобы в будущем году привезти ее для главного праздничного обряда. В завершение дня под дружное "Гори-гори ясно, чтобы не погасло" было сожжено 12-метровое соломенное чучело Масленицы. Так народ распрощался с зимой, приближая теплые солнечные деньки!