Шри-Ланка, Мьянма, Непал, Индия без загранпаспорта одним днем

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым "Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом "А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук

Лента новостей

Среда 1 марта

14:40Открыла рот и кайфует: Джигурда вставил палец раздвинувшей ноги Волочковой на глазах у всех 14:20Свалившийся бомжом извращенец Панин разодрал отверстие на теле: С 14 лет все 14:00Снова мама: 73-летняя Пугачева думает над отправкой в Израиль оставшихся в России замороженных яйцеклеток 13:47Шри-Ланка, Мьянма, Непал, Индия без загранпаспорта одним днем 13:40"Не заморачиваются": сможет ли Костомаров пройти реабилитацию дома 13:20"Прощай": Россия провожает Дарью Мороз со слезами на глазах 13:00"Все": Алферова вышла с чернявой малышкой после беременности от Бероева 12:40"Берет рукой за горло": рыдающей жене инвалида Костомарова суют памперсы и протезы 12:20Липосакция, уколы и физиотерапия: как 81-летней Алентовой удалось восстановить лицо 12:00Что станет с российским имуществом Веры Брежневой: По закону изымать 11:40Какое горе: Объявившая о страшном заболевании Боярская вынуждена носить парик 11:20"Замечали?": исхудавшую до костей Гагарину смачно перекосило 11:00"Крутятся огромные бабки": переделанная Кабаева изменилась до неузнаваемости 10:40"Шавки": родившая Орлова кричит матом из-за разоблачения куклы-ребенка 10:20"Повылетали окна": автобус в центре Владивостока протаранил здание суда в час пик 10:00В России уменьшили размер коммунальной платы: кому положен перерасчет 09:40Миллион кубиков в день: выписанный Костомарову после ампутации рецепт вызвал серьезные вопросы 09:20SHAMAN после известия о раке встал на распутье: Умрет 09:00Гороскоп на март от ясновидящей Кажетты 08:40Быть благодарным: как научить ребенка выражать свои чувства 08:20Почему Великий пост может быть опасен для здоровья 08:00Как женщине научиться радовать себя: советы от психолога 06:20С 1 марта меняется жилищное законодательство: за что россиян могут лишить недвижимости 04:35Где сильнее всего подешевели новостройки 02:26Какое жилье можно купить в ВАО за 3 млн 00:09День Макария Невского: что нельзя делать 1 марта 23:00Закрываем дыру в бюджете: родственник Карла III ввел новый налог 22:40Названы причины конфликтов между подростками-неформалами и родителями 22:20Когда в Россию придет тепло 22:00Потерявшая волосы Боярская показала двух новорожденных: Родители 21:00"Она в его вкусе": бросивший жену Тарасов вернется к Бузовой 20:00На юго-востоке Москвы под иномаркой нашли похожий на гранату предмет 19:40"Хирургическое радикальное лечение": изуродованное шрамом лицо Пугачевой нуждается в срочной операции 19:20"На могиле ощущение скорби": объявлено о связи погибшего Галкина с дьяволом 19:00Бросила ради него карьеру, а потом осталась у разбитого корыта: что случилось с женой Харламова 19:00"Врачи не приехали": бывшая участница "ВИА Гры" Котова во время родов сама перерезала пуповину 18:40Разгоряченная Андреева показала работу руками: Балдеж! 18:20Куда сходить в Москве: афиша с 1 по 8 марта 18:00"Огромный горб": Соседов рассказал, как сейчас выглядит Пугачева 17:40"Последние дни": Выкатившая беременное пузо молодуха Прилучного озвучила срок 17:20Зависимость, ревность и контроль: во что выльется новый роман Питта после развода с Джоли 17:00Украла полмиллиона: Влипшую в криминал Пугачеву увезли в израильскую полицию 16:40"Объявляю о начале съемок": Опальный "предатель" Ургант возвращается на экраны 16:20"Наркотик": Раскрыта страшная зависимость съехавшего с катушек на чужбине Панина 16:00Плюнувший на красавицу Медведеву Милохин бомжует на чужбине с протянутой рукой: Ни рубля 15:40Бывшую жену Смольянинова* после исчезновения застукали за ласками с женщиной 15:20"Проверка на прочность": Супруга Александра Малинина высказала мнение о женихе дочери 15:00Надула россиян на круглую сумму: Сбежавшая за бугор Литвинова спелась со знаменитой мошенницей 14:40"Работает не так, как мы думали": В Рижском театре раскрыли истинную причину устранения Хаматовой 14:20Бунт при дворе? Люди отказываются бесплатно работать на коронации Карла III
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Шри-Ланка, Мьянма, Непал, Индия без загранпаспорта одним днем

54

Россия объединяет все культуры и страны.

Отдохнуть от каждодневной рутины, перезагрузиться, наполниться новыми смыслами и обрести свежие силы проще всего в путешествии. Перемещения в пространстве – это всегда впечатления, наполняющие нас энергией. Особенно полезно сменить локацию и познакомиться с культурой другой страны. Оказывается, сделать это не так сложно, и позволить себе это может каждый россиянин.

Этнографический парк-музей "Этномир", который расположился в деревне Петрово Калужской области, в эти выходные собрал несколько тысяч человек на Масленице. Именно здесь люди могли приобщиться к традициям этого народного праздника, поучаствовать в обрядах, познакомиться с обычаями и ремеслами. Ну и конечно, отдохнуть душой на просторах этнопарка.

"Этномир" встречал гостей ярким архитектурным ансамблем выстроенных в стилистике разных стран отелей. Это Китай, Индия, Непал, Центральная Азия… На территории парка также действует многофункциональный центр физического и нравственного здоровья "Океан смыслов".

На первом этаже здания предполагается все для базовых потребностей человека. Здесь планируется магазин, аптека, музей воды и кафе. Второй этаж центра называется "Тело". Там будет все, что необходимо для улучшения физического самочувствия. Это различные практики – медицинские и квазимедицинские, даже эзотерические, иглоукалывание, массаж, физиопроцедуры, тренажерный зал. Третий этаж называется "Разум". Там будет все, что необходимо для восстановления ментального здоровья. Это психотерапия групповая, семейная и индивидуальная, а также психологические тренинги. Также там расположатся библиотека, студия арт-терапии, экотерапии, художественные мастерские. Четвертый этаж называется "Дух". Это большое уникальное пространство под стеклянным куполом, где собраны бюсты великих учителей и мыслителей разных эпох – ученые, философы, поэты, все те, кто внес огромный вклад в развитие человечества. Около каждого бюста, а их порядка 100, посетители найдут информационную табличку с указанием имени, дат, перечнем основных трудов и цитатой учителя.


А если вам так сильно понравилось на территории парка-музея "Этномир", то можно и вовсе остаться здесь жить. На территории строится огромное количество апартаментов по привлекательным ценам, и уже к 2030 году здесь появится целый город численностью населения в 20 тысяч человек, рассказал руководитель офиса недвижимости Сергей.


"Этномир" – самый большой этнографический парк-музей России, настоящая интерактивная модель всего мира. Здесь на площади 140 га представлены архитектура, национальная кухня, ремесла, традиции и быт практически всех стран. Каждому государству здесь отведен своеобразный "культурный заповедник" – этнодвор.

На Масленицу в "Этномире" устроили грандиозные народные гуляния. Здесь можно было примерить национальные костюмы, заняться творчеством в ремесленных мастерских, поучаствовать в народных забавах, купить сувениры, попробовать блюда национальной кухни разных стран, посетить выставки, музеи, аттракционы и многое другое. Весело было всем от мала до велика.

Масленица в

Для бронирования проживания доступны 12 уникальных этнических отелей – от отдельных изб и юрт до апартаментов в большом комплексе, с вариантами размещения в номерах четырехзвездочных отелей, минималистичных эконом и стандарт.


Гостям парка на Масленицу предлагались всевозможные народные забавы в виде активных игр на свежем воздухе и веселых конкурсов, а также угощения – горячие блины с различной начинкой, чай, сбитень, медовуха и многое другое. Можно было прокатиться на санях, запряженных тройкой лошадей, или на нартах с северными оленями в упряжке. И в то же время работал прокат квадроциклов с заснеженной трассой. На ферме можно было покормить дружелюбных животных и поближе познакомиться с голубоглазыми хаски. В избе этнодвора Музей русской печи обязательно нужно было сделать своими руками куколку "Домашняя Масленица" – чтобы в будущем году привезти ее для главного праздничного обряда. В завершение дня под дружное "Гори-гори ясно, чтобы не погасло" было сожжено 12-метровое соломенное чучело Масленицы. Так народ распрощался с зимой, приближая теплые солнечные деньки!

Масленица в

1 марта 2023, 13:47
"Этномир". Фото: "Дни.ру"

Ты мой кайф": трек Джаро и Ханза "залетел" в топ Shazam

Сексуальная композиция "Ты мой кайф" оказалась на первом месте.

Роман о жизни 90-х представит Марина Голубицкая в Доме Зингера в Санкт-Петербурге 12 декабря

Роман "Два писателя, или Ключи от чердака" уже 12 декабря представит писательница Марина Голубицкая в "Доме книги" в Санкт-Петербурге. Книжный магазин расположен в известном во всем мире историческом здании – Доме Зингера, визитной карточке Северной столицы. Всего месяц назад он открылся после ремонта.

Драму "Лучшие в аду" Евгения Пригожина увидят за границей: фильм переведен на несколько языков

Фильм "Лучшие в аду" Евгения Пригожина и Алексея Нагина скоро смогут увидеть и иностранные зрители. Как сообщили в компании Aurum Production, которая занималась производством боевика, его уже перевели на английский и французский языки, а также сделали версию с субтитрами. В каких именно странах планируется показать фильм, не уточняется.

Новогодние представления на киностудии "Мосфильм" 2022-2023

Праздничный проект "Мосфильма" под названием "Счастье есть!" стартует уже 24 декабря. Масштабное новогоднее представление для взрослых и детей будет радовать публику до 8 января 2023 года.

5 лучших книг, которые помогут преодолеть трудности

Во времена турбулентности хочется крепче держаться за что-то, что предсказуемо и неподвластно изменениями. И это точку опоры нужно искать в нас самих. Именно поэтому мы предлагаем вам 5 книг от ведущих психологов, психиатров и журналистов, которые научат дышать глубже и бороться со стрессом эффективно.

Выбор читателей

27/02ПндПо стопам Костомарова? 42-летний фигурист Ягудин в тяжелом состоянии 28/02ВтрБольшое горе с Костомаровым: люди несут записки и иконы к ледовой арене 28/02ВтрЖивотика больше нет: После воссоединения Прилучного с бывшей беременная Брутян потеряла ребенка 01/03СрдSHAMAN после известия о раке встал на распутье: Умрет 28/02ВтрПотерявшая волосы Боярская показала двух новорожденных: Родители 28/02ВтрИзрезанную Вайкуле перекосило после ритуальных плясок в Тель-Авиве