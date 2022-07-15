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Затянувший пояса извращенец Панин живет в испанской квартире на последние деньги

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Затянувший пояса извращенец Панин живет в испанской квартире на последние деньги

Живущий в Испании Алексей Панин пытается экономить.
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На родине некогда популярный и востребованный актер Алексей Панин заработал репутацию извращенца. В Сети появлялось несколько видеороликах, из которых ясно – у одиозного мужчины необычные сексуальные предпочтения. Уставший от осуждений артист перебрался в Испанию почти два года назад, и с тех пор жалуется на свое финансовое состояние.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Алексей живет в обычной квартире, где есть две спальни, зал-студия, балкон, туалет и ванная. Жилье можно назвать скромным, поскольку нет ни дизайнерского ремонта, ни красивого вида из окна. Жить на широкую ногу актер не может, поскольку у него нет стабильного хорошего заработка.

В недавнем интервью Панин признался, что живет на оставшиеся деньги. Работать в России он не хочет, зато мечтает покорить Америку. "Если я за первую половину своей жизни умудрился как-то реализоваться, кто мне мешает двинуться дальше? Кто мне мешает придумать грандиозную идею и стать Анджелиной Джоли?", – задалась риторическими вопросами звезда фильма "Жмурки".

Ранее Алексей Панин назвал Дмитрия Дюжева, Григория Лепса и Тимати артистами-проститутками. Почему – ранее писали "Дни.ру".

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 июля 2022, 09:06 Источник: YouTube-канал "Недвижимость в Испании с Alegria" ✓ Надежный источник

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