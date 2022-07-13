"Слишком много себе позволяет": плюнувшему в Россию Панину указали его место

Скандально известный российский актер Алексей Панин в последние годы живет в Испании.

Укатив за рубеж, артист позволил себе довольно много нелестных высказываний в адрес своей страны и бывших соотечественников. После громких заявлений Алексея Панина даже окрестили в России предателем и решили, что он просто плюнул в свою родину.

Своим мнением относительно скандального поведения звезды "Жмурок" поделилась блогер Виктория Афанасьева.

"Алексей Панин слишком много себе позволяет высказываться не к месту," – заявила женщина.

Афанасьева напомнила Панину, как важно понимать, какую информацию он несет в публичное пространство и в чей адрес высказывается. Блогер указала актеру его место, заметив, что именно Россия его вырастила, сделала знаменитым и даже удостоила Государственной премии. Очень важно это помнить и быть благодарным за путевку в большую жизнь. Это касается не только Панина, но и других знаменитостей, позволивших себе плевать в свою родину.

В эксклюзивном комментарии для "Дни.ру" Виктория Афанасьева также подчеркнула, что она уважает творческую деятельность Алексея Панина, но его отношение к соотечественникам, коллегам и стране в целом она никак разделить не может.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Алексей Панин обозвал своих российских коллег – Дмитрия Дюжева и Григория Лепса.