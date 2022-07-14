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Шоу-бизнес
"Отрезать, как аппендицит": оплодотворивший двух женщин за раз Панин отказался от случайного ребенка

"Отрезать, как аппендицит": оплодотворивший двух женщин за раз Панин отказался от случайного ребенка

Алексей Панин, как оказалось, многодетный отец. Правда, не со всеми он общается.
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Скандально известный актер, как известно, живет за пределами в России. Некоторе время назад он перебрался в Испанию. И не один, а в компании своей дочери, за опеку над которой судился с бывшей женой. Все свое время в перерывах между работой и странными выходками Алексей Панин посвящает ребенку, однако, как оказалось, это не единственное чадо артиста.

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В свое время звезде "Жмурок" удалось оплодотворить сразу двух женщин за раз! Ведь две другие его наследницы родились 2011 году в один месяц с перерывом в пару дней. Дочь по имени Мария актеру подарила гинеколог Татьяна Савина. А через несколько дней родилась девочка по имени София у некой Ольги Маруженко.

Судя по совместным фотографиям в Интернете, артист в одно время общался со всеми тремя наследницами, и даже собирал их вместе для прогулки. Однако сейчас Алексей Панин рассказал, что мать Марии наотрез отказалась общаться с бывшим мужем. Возможно, сыграла обида, ведь гинеколог до последнего боролась за отношения с актером.

"Она все это терпела, терпела, терпела... А потом просто приняла для себя волевое решение: отрезать, как аппендицит" – поделилась звезда "Жмурок".

У Алексея Панина есть еще и четвертая дочь, которую можно считать случайной. Ведь артист даже не был в курсе того, что вот-вот станет отцом – об этом ему рассказали знакомые. Правда, от своей наследницы он, можно сказать, отказался, потому что просто-напросто не стал бороться за общение с ней: мол, не стоит вмешиваться в чужую семейную жизнь.

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Алексей Панин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 июля 2022, 13:44 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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