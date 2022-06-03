Вот так сюрприз! Ублажающей жадного Манукяна звезде привалила квартира за 123 миллиона

Подружка Давы стала обладательницей дорогущей квартиры.

прочитано 712 раз

Карина Кросс прославилась не только благодаря своей блогерской деятельности, но и связи с бывшим бойфрендом Ольги Бузовой. Именно с ним она начинала свою карьеру, но гораздо важнее то, что уже давно ходят слухи об их романе, даже несмотря на то, что обе звезды это отрицают. Как бы там ни было, именно под началом Давы Карина Кросс смогла выбиться в люди и стать медийной персоной.

Как известно, если ты популярный блогер, о деньгах можно даже не переживать. Вот и Карине Кросс привалило такое счастье: она ездит на дорогих машинах, носит вещи люксовых брендов, а теперь еще и стала обладательницей шикарного жилья. Причем эта новость, например, для ее приятеля Гусейна Гасанова стала настоящим сюрпризом. И неудивительно, ведь квартира обошлась ей в копеечку.

"Видели, новую квартиру Карины? Она за нее два миллиона долларов отдала!" – воскликнул шокированный покупкой подружки Давы блогер.

К слову, в рублях это 123 миллиона! Не ясно только одно: где же приобрела себе жилье Карина Кросс. Учитывая то, что 29-летняя звезда интернета чаще всего находится в столице России, не исключено, что и квартиру она купила там. Но не стоит списывать со счетов и тот факт, что сейчас звезды поголовно стали скупать недвижимость за границей, в частности в ОАЭ. Может, и коллегу Давы коснулась эта тенденция.