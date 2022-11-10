Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Неродившийся ребенок и онлайн-друзья: самые необычные наследники недвижимости

Новости

Неродившийся ребенок и онлайн-друзья: самые необычные наследники недвижимости

Кому россияне завещают свою недвижимость?
прочитано 58 раз

По закону Российской Федерации оставить наследство можно разным людям и даже организациям. Некоторые россияне понимают это право буквально и пытаются вписать в завещание необычных наследников.

ПО ТЕМЕ

Топовые новостройки внутри МКАД

Как сэкономить на покупке недвижимости: мнение эксперта

Так, житель Ульяновской области настолько проникся дружеской атмосферой в онлайн игре, что решил оставить квартиру своим соратникам. Правда, сделка не состоялась, поскольку игрок не знал настоящих имен друзей.

А женщина из Перми во время ожидания ребенка решила включить в наследство нерожденного малыша. После рождения она просто добавила имя сына в документ.

Житель Омска решил завещать квартиру одному из самых известных людей страны — президенту. Но мужчина учел занятость главы государства и нежелание заниматься наследственными вопросами, и предусмотрел "план Б" — отдать имущество детскому дому.

Пожалуй, самое необычное желание зафиксировано у пожилого москвича. Он решил оставить квартиру внуку, но с важным условием: тот должен получить высшее образование. Правда и тут органам пришлось отказать: выполнение такого условия невозможно проследить.

Фото: Andrey Arkusha/ Russian Look/ globallookpress.com
Автор: 10 ноября 2022, 12:43 Источник: ФНП ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Топовые новостройки внутри МКАД Топовые новостройки внутри МКАД

Три четверти продаж пришлось на комфорт-класс

Аналитики назвали округа Москвы с подешевевшим жильем Аналитики назвали округа Москвы с подешевевшим жильем

Динамика почти 3%

Как сэкономить на покупке недвижимости: мнение эксперта Как сэкономить на покупке недвижимости: мнение эксперта

Универсальные советы

Обзор акций и скидок в новостройках Обзор акций и скидок в новостройках

В тренде – дешевая ипотека и трейд-ин

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+