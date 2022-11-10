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Неродившийся ребенок и онлайн-друзья: самые необычные наследники недвижимости
По закону Российской Федерации оставить наследство можно разным людям и даже организациям. Некоторые россияне понимают это право буквально и пытаются вписать в завещание необычных наследников.
Так, житель Ульяновской области настолько проникся дружеской атмосферой в онлайн игре, что решил оставить квартиру своим соратникам. Правда, сделка не состоялась, поскольку игрок не знал настоящих имен друзей.
А женщина из Перми во время ожидания ребенка решила включить в наследство нерожденного малыша. После рождения она просто добавила имя сына в документ.
Житель Омска решил завещать квартиру одному из самых известных людей страны — президенту. Но мужчина учел занятость главы государства и нежелание заниматься наследственными вопросами, и предусмотрел "план Б" — отдать имущество детскому дому.
Пожалуй, самое необычное желание зафиксировано у пожилого москвича. Он решил оставить квартиру внуку, но с важным условием: тот должен получить высшее образование. Правда и тут органам пришлось отказать: выполнение такого условия невозможно проследить.
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