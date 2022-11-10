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Как сэкономить на покупке недвижимости: мнение эксперта
Покупка недвижимости — серьезный финансовый шаг, требующий тщательной подготовки. Эксперты советуют не торопиться с покупкой и попробовать самостоятельно снизить цену на выбранный объект. Инвестор Татьяна Волкова назвала несколько эффективных способов сэкономить при покупке недвижимости.
Во-первых, нужно торговаться, поскольку сейчас на рынке спрос гораздо ниже предложения. Эксперты зафиксировали рост предложения на целых 20% в Москве. Один клиент может рассматривать сразу несколько объектов. Узнав об этом, продавец будет более заинтересован в снижении цены.
Кроме этого, апеллируйте к недостаткам вокруг жилья: удаленность транспорта, отсутствие социальных объектов и др.
Во-вторых, имеет смысл провести тщательный осмотр и выявить проблемные места квартиры. Так из цены объекта можно вычесть сумму для компенсации недочетов.
Еще эксперт советует изучить все процентные ставки на рынке, если жилье приобретается в ипотеку. Даже небольшая разница в 0,5% сыграет большую роль в итоговой сумме кредита.
При покупке квартиры также появляется возможность для налогового вычета — 13%. О нем не стоит забывать при оформлении годовых документов.
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