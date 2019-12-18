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Недвижимость

Оперативников отправили в роскошные хоромы миллиардера Гуцериева

Михаил Гуцериев. Фото: www.globallookpress.com
В информационном пространстве появляются противоречивые данные об обысках в офисах компаний и квартире миллиардера Михаила Гуцериева. "Дни.ру" предлагают посмотреть на то, как живет поэт и магнат.
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Рассказывая об обысках в квартире у предпринимателя Михаила Гуцериева, авторы телеграм-канала Mash обмолвились, что живет миллиардер в элитном жилом комплексе "Белгравия". Это шестиэтажный дом 2001 года постройки, расположенный на улице Бурденко в районе Хамовники в центре Москвы.

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Свое название дом получил с отсылкой к фешенебельному району Belgravia в Лондоне. Рассчитанный на вкусы самой взыскательной публики, комплекс рад предложить своим жильцам квартиры площадью от 82 до 172 квадратных метров с потолками высотой 3,4 метра. Уровень комфорта, который может позволить себе далеко не каждый!

В Mash утверждают, что Гуцериев выкупил для себя целый этаж. Несколько квартир он объединил в одни шикарные хоромы. Точных сведений о площади получившегося жилища, а также о том, во сколько обошлась миллиардеру эта операция, к сожалению, нет. Но нетрудно представить, что и покупка квадратных метров, и последовавшие за ней ремонтные работы встали в копеечку.

Удалось лишь выяснить, что соседом Михаила Гуцериева можно стать меньше чем за 90 миллионов рублей. Одна из квартир ЖК "Белгравия" выставлена на продажу. Ее стоимость колеблется от сайта к сайту в пределах от 89 до 82 миллионов рублей.

Объявление о продаже квартиры в ЖК "Белгравия". Фото: сайт elitnoe.ru

Если информация об обысках в квартире Михаила Гуцериева подтвердится, то в Сети могут появиться видео следственных действий. Это даст возможность широкому кругу лиц насладиться роскошными интерьерами миллиардера.

В том, что известный своими связями с миром культуры предприниматель приложил руку к творческому оформлению квартиры, сомневаться практически не приходится. Однако пока люди довольствуются лишь несколькими снимками.

Канал РЕН ТВ разместил кадры, на которых, как утверждается, запечатлены как раз интерьеры домашнего кабинета миллиардера. Украшенная вензелями деревянная мебель, отделанная под мрамор столешница, зеркала с позолоченными рамами в стиле барокко и другие предметы интерьера создают неповторимый стиль, впечатления от которого трудно передать словами.

Тем не менее, окончательной ясности насчет того, действительно ли оперативники отправились в гости к предпринимателю, или же все события происходили исключительно виртуально – в сообщениях журналистов – пока нет. Информация о происходящем вокруг Гуцериева и его активов весьма противоречива.

Напомним, утром 18 декабря ряд СМИ сообщил об обысках в офисах компаний Михаила Гуцериева. По предварительным данным, интерес силовиков вызвала информация о контрабанде нефти на два миллиарда рублей. В пресс-службе группы "Сафмар" эти сообщения назвали фейком и провокацией.

Автор: 18 декабря 2019, 15:39

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Мда, как же теперь наши "фанерные"певцы жить-то будут, кто будет им стихотворные творения пачками выдавать да на своих же радиостанциях эти "творения"крутить?А кому премии, как лучшему "поэту"давать-то будут?Просто подрываются основы нашего шоу биза, бЯда))
Гость
Ответить
хлопоем в ладоши нашей власти
Гость
Ответить
Щас за рифмоплета заступится вся прогрессивная общественность и поющие фанерные трусики, которых он снабжал стихеями.
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