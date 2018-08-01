Замок из "Игры престолов" продают по дешевке

Замок из "Игры престолов" можно купить по цене лондонского дома. Выставленная на продажу часть особняка включает шесть многоэтажных квартир.

Исторический замок середины XIX века находится в северной Ирландии. Именно здесь авторы нашумевшего сериала "Игра престолов" снимали сцену, в которой Робб Старк казнил Рикарда Карстарка.

Купивший замок Госфорд получит в свое распоряжение шесть многоэтажных квартир со сводчатыми потолками и каминами XIX века. Дом до 1921 года принадлежал семье графов Госфорд. Позже, во время Второй мировой войны, здесь жили военные. Когда же война окончилась, замок превратили в отель.

Популярности особняку прибавил известный сериал. Поклонники фэнтези едут сюда со всего мира. Тем не менее нынешние владельцы назначили за свое имущество вполне приемлемую цену. Как сообщает Travel and Leisure, его продают за 656 тысяч долларов. Эта цена сопоставима со стоимостью дома в Лондоне – и ниже, чем просят за дом в Лос-Анджелесе.

Тем временем создатели сериала, благодаря которому замок приобрел известность, объявили, наконец, о времени выхода восьмого, заключительного сезона. Фильм появится на экране в первой половине 2019 года. А финальную серию зрители увидят не позднее конца июня.