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Недвижимость

Как построить туалет на даче

Фото: pixabay.com
Туалет на даче, как и летний душ, являются обязательными условиями для комфортного проживания и отдыха. И если без душа еще можно обойтись, то без туалета – никак. Что делать, если дачный туалет находится в плачевном состоянии и требует немедленной замены? Оказывается, его просто построить самому. 
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Старинный вариант – обычный домик из дерева с выгребной ямой. Вариант более современный – из камня. Но если в первом случае можно смастерить переносное строение и время от времени менять заполненные выгребные ямы, то во втором случае вычищать туалет придется или вручную, или с помощью специальной машины.

Первоначально выбирают пригодное место, учитывая особенности расположения водных систем на участке. Не стоит строить туалет рядом с колодцем или другим устройством, из которого используют воду для хозяйственных целей. Минимальное расстояние должно быть около 15 метров, не меньше. Это связанно с тем, что экскременты всасываются в почву, пропитывая ее на достаточно большую глубину. Они могут попасть в воду и загрязнить ее токсичными ядами распада.

Фото: GLOBAL LOOK press

Учитывая специфику ароматов клозета, не нужно устанавливать его и непосредственно рядом с домом. Если на дачном участке есть отведенное место для других естественных отходов, например, компостная яма, лучше всего недалеко поставить и туалет.

Саму яму стоит копать по расчетам, которые исходят из количества членов семьи. Зачастую бывает достаточно полутора кубометров. Стены углубления укрепляют досками, которые предварительно обрабатывают антисептическими средствами, дно посыпают щебнем, если планируется в будущем откачивать содержимое ямы.

Брусьями выстраивают основу настила, на которые потом будут укладывать доски для пола. Причем брусья должны быть достаточно толстыми, чтобы выдержать вес самой кабинки и тех, кто будет в нее заходить. Доски и остальные деревянные детали в обязательном порядке также пропитываются антисептиком. Для этих целей отлично подходит метод горячей пропитки. Например, можно взять креозот или же самому сделать пропитку – смешать в равных весовых частях расплавленный битум и обычное моторное масло.

На основание устанавливают деревянный каркас туалета, затем его оббивают досками или другим тонким материалом. Лучше всего для каркаса использовать такой же брус, только немного тоньше.

Для крыши подойдет рубероид, волнистый шифер или любой другой влагоотталкивающий материал. Его крепят с помощью реек, которые должны лежать в направлении уклона крыши. Для удобного откачивания отходов можно сделать позади туалета небольшой люк, который должен тщательно закрываться. Территория вокруг ямы засыпается землей и утрамбовывается, чтобы не образовывались ямки, в которые может кто-то упасть.

Фото: GLOBAL LOOK press

Для постройки более прочного туалета из кирпича потребуется закладка фундамента. После того, как выгребная яма будет выкопана, измеряются углы будущей кабинки и на сухую выкладывают лицевой ряд, чтобы точно все рассчитать и провести работы без огрехов. Затем выкладывается на раствор первый (цокольный) ряд кирпичей, причем в строго горизонтальном положении.

После возведения углов по уровню между ними натягивают леску, которую крепят с помощью гвоздей, воткнутых непосредственно в швы. После таких манипуляций можно возводить стены. Они как правило получаются тяжелыми, поэтому предпочтительно сделать каркас из бетонных столбов, которые будут поддерживать их. Строение стен начинается с задней, форма выбирается в зависимости от фантазии и пожеланий хозяев дачного участка, но не стоит забывать об окнах для проветривания – их должно быть, как минимум, два.

Когда выложена определенная часть стены, нужно немного расширить швы, пока они не засохли. После этого сухой ветошью сбивается лишний раствор – и можно продолжать строительство. Для перекрытия оконных и дверных проемов во время строительства лучше использовать стальной угол.

Крыша для такого туалета будет обыкновенная, односкатная. Материал, который используется для перекрывания туалета, – шифер или кровля. Стены – как внутренние, так и внешние, – покрываются штукатуркой или хотя бы побелкой. Можно для удобства установить специальный короб с унитазом. Изнутри при желании можно утеплить как стены, так и сам унитаз, для удобного использования осенью и зимой.

16 июля 2018, 15:54

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