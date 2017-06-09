Путепровод у Кокошкино свяжет Новую Москву с областью

Строительство путепровода вблизи дачного поселка Кокошкино на территории Новой Москвы близко к завершению. Он позволит автомобилистам без задержки пересечь пути Киевской железной дороги. Эстакада – звено новой автомагистрали, которая соединит крупнейшие транспортные коридоры на присоединенных территориях.

Строящийся путепровод расположен на 33-м километре Киевского направления Московской железной дороги. У эстакады по две полосы движения в каждую сторону. Всего проектом предусматривается возведение 1,67 километра новых дорог.

Открытие путепровода позволит перенаправить поток автомобилей, минуя Киевское направление железной дороги. Если раньше автолюбителям и общественному транспорту приходилось подолгу стоять на переездах, то теперь они легко могут преодолеть участок по эстакаде. Это позволит ликвидировать многокилометровые заторы, которые часто собирались на переезде.

Позаботились строители и о пешеходах. Так, подходы к путепроводу от Дачной улицы до улицы Горького, а также сама эстакада, будут обеспечены безопасными и комфортными тротуарами шириной 2,2 метра. Не забыли и о людях с ограниченными возможностями: для них в местах организации наземных переходов устанавливается пониженный бортовой камень (четыре сантиметра) с пандусами крутизной 50%. Кроме того, в местах, представляющих потенциальную угрозу здоровью, будет уложена тактильная плитка.

Новый путепровод готов на 80%, завершены все основные работы. Возведены пролетные строения, устроены насыпи и подходы к эстакаде, построены очистные сооружения и дорожная канализация. Впереди – устройство асфальтобетонного покрытия, установка шумозащитных экранов, опор освещения, благоустройство прилегающей территории.

Как отметил первый заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Петр Аксенов, работы на объекте ведутся круглосуточно. "Путепровод очень важен с точки зрения сообщения и соединения огромных территорий Новой Москвы. Но в то же время мы не забываем о безопасности людей и автомобилистов, удобстве городского общественного транспорта", - подчеркнул он, указав, что путепровод сможет пропускать до 10 тысяч автомобилей в час.

"Переезд становится составной частью большой магистрали на присоединенных территориях, которая соединит Калужское, Киевское, Боровское и Можайское шоссе", – добавил Аксенов.

Территория, через которую проходит новая дорога, активно развивается – здесь строятся жилые кварталы, офисные и торговые центры, производственные объекты. Аксенов подчеркнул, что на автомагистрали появится выделенная полоса общественного транспорта, а вдоль нее будут установлены шумозащитные экраны, которые позволят минимизировать воздействие трассы на жителей близлежащих территорий.

"В 20-25 числах июля мы рассчитываем полноценно открыть все 20 километров этой магистрали", – сказал первый заместитель руководителя Департамента строительства Москвы.

Стоит отметить, что совсем недавно завершилось строительство автодорожного путепровода на 18-м километре Киевского направления МЖД у станции Переделкино. Транспортная ситуация в этом районе уже существенно улучшилась.

В скором времени путепровод откроется и в районе станции Крекшино, на 36-м километре Киевского направления МЖД. Его общая длина – 3,25 километра, по 1 полосе движения в каждом направлении. Как отметил глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, автомобили пойдут по путепроводу уже в третьем квартале этого года.