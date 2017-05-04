Стингу стало тесно во "дворце" за 56 миллионов долларов
Примерная стоимость элитной квартиры на берегах Гудзона составляет 56 миллионов долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal. Стинг вместе с супругой приобрел недвижимость рядом с Центральным парком в 2008 году. Тогда ее стоимость была в два раза ниже – 27 миллионов долларов.
Пентхаус площадью 500 квадратных метров расположен на 16-м и 17-м этажах высотного здания. Из окон открывается чудесный вид на Нью-Йорк. Жилье оснащено двумя ванными комнатами, изящными винтовыми лестницами, а также камином в гостиной.
Однако в этой роскошной квартире Стингу и его большой семье стало тесно. У артиста шестеро детей и четверо внуков, а потому он намерен переехать с женой в более просторное помещение.
Отметим, что у британского певца не всегда была возможность жить в роскошных апартаментах. Детство Стинга прошло в нищете. В одном из интервью он признался, что не хотел бы снова стать маленьким. Даже псевдоним Стинг (в переводе с английского "жало". – Прим. ред.) похож на своеобразную защиту от прошлого.
Его отец был монтажником в машиностроительной компании, мать – парикмахером и сиделкой. Когда друг за другом родились сестры и брат будущей звезды, его мать потеряла возможность работать и они долгое время жили на скудное жалованье главы семейства.
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