Стингу стало тесно во "дворце" за 56 миллионов долларов

Британский певец Стинг продает роскошный двухэтажный пентхаус в Нью-Йорке. Исполнителю и его большой семье стало слишком тесно в квартире площадью 500 квадратных метров.

Примерная стоимость элитной квартиры на берегах Гудзона составляет 56 миллионов долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal. Стинг вместе с супругой приобрел недвижимость рядом с Центральным парком в 2008 году. Тогда ее стоимость была в два раза ниже – 27 миллионов долларов.

Пентхаус площадью 500 квадратных метров расположен на 16-м и 17-м этажах высотного здания. Из окон открывается чудесный вид на Нью-Йорк. Жилье оснащено двумя ванными комнатами, изящными винтовыми лестницами, а также камином в гостиной.

Однако в этой роскошной квартире Стингу и его большой семье стало тесно. У артиста шестеро детей и четверо внуков, а потому он намерен переехать с женой в более просторное помещение.

Отметим, что у британского певца не всегда была возможность жить в роскошных апартаментах. Детство Стинга прошло в нищете. В одном из интервью он признался, что не хотел бы снова стать маленьким. Даже псевдоним Стинг (в переводе с английского "жало". – Прим. ред.) похож на своеобразную защиту от прошлого.

Его отец был монтажником в машиностроительной компании, мать – парикмахером и сиделкой. Когда друг за другом родились сестры и брат будущей звезды, его мать потеряла возможность работать и они долгое время жили на скудное жалованье главы семейства.