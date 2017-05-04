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Недвижимость

Стингу стало тесно во "дворце" за 56 миллионов долларов

Стинг. Фото: Andrew Toth/Gettyimages.ru
Британский певец Стинг продает роскошный двухэтажный пентхаус в Нью-Йорке. Исполнителю и его большой семье стало слишком тесно в квартире площадью 500 квадратных метров.
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Примерная стоимость элитной квартиры на берегах Гудзона составляет 56 миллионов долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal. Стинг вместе с супругой приобрел недвижимость рядом с Центральным парком в 2008 году. Тогда ее стоимость была в два раза ниже – 27 миллионов долларов.

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Пентхаус площадью 500 квадратных метров расположен на 16-м и 17-м этажах высотного здания. Из окон открывается чудесный вид на Нью-Йорк. Жилье оснащено двумя ванными комнатами, изящными винтовыми лестницами, а также камином в гостиной.

Однако в этой роскошной квартире Стингу и его большой семье стало тесно. У артиста шестеро детей и четверо внуков, а потому он намерен переехать с женой в более просторное помещение.

Отметим, что у британского певца не всегда была возможность жить в роскошных апартаментах. Детство Стинга прошло в нищете. В одном из интервью он признался, что не хотел бы снова стать маленьким. Даже псевдоним Стинг (в переводе с английского "жало". – Прим. ред.) похож на своеобразную защиту от прошлого.

Его отец был монтажником в машиностроительной компании, мать – парикмахером и сиделкой. Когда друг за другом родились сестры и брат будущей звезды, его мать потеряла возможность работать и они долгое время жили на скудное жалованье главы семейства.

Автор: Светлана Сидорчук4 мая 2017, 09:34

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