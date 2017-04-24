Бывшая жена распродает элитные квартиры Вороненкова

Почти все имущество убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова отошло его первой семье. Однако бывшая супруга парламентария начала распродавать его квартиры еще тогда, когда он был жив.

Юлия Вороненкова уже продала одну квартиру в элитном ЖК "Дом в Сокольниках". Стоимость сделки составила порядка 40 миллионам рублей, передает Life.ru.

Сделка с недвижимостью была проведена еще в январе текущего года, когда Вороненков покинул Россию вместе с Марией Максаковой. Трехкомнатная квартира площадью 90 квадратных метров официально принадлежала 16-летней дочери экс-депутата Ксении.

Однако до ее 18-летия распоряжаться имуществом имела право ее мать. Сейчас у первой семьи Вороненкова остались еще несколько элитных квартир и домов.



