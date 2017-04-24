Бывшая жена распродает элитные квартиры Вороненкова
Юлия Вороненкова уже продала одну квартиру в элитном ЖК "Дом в Сокольниках". Стоимость сделки составила порядка 40 миллионам рублей, передает Life.ru.
Сделка с недвижимостью была проведена еще в январе текущего года, когда Вороненков покинул Россию вместе с Марией Максаковой. Трехкомнатная квартира площадью 90 квадратных метров официально принадлежала 16-летней дочери экс-депутата Ксении.
Однако до ее 18-летия распоряжаться имуществом имела право ее мать. Сейчас у первой семьи Вороненкова остались еще несколько элитных квартир и домов.
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