Квартиру знаменитого маньяка продают за 500 тысяч

В Лондоне выставлено на продажу жилье, в котором на протяжении нескольких лет совершались убийства и хранились трупы людей. Несмотря на ужасную историю, запрашиваемая цена за квартиру серийного убийцы оказалась чуть выше среднего значения для квартир в этом районе города.

Выставленная на продажу квартира состоит из двух хорошо освещенных спален и кухни открытой планировки. Она удобно расположена, а также имеет свой собственный вход и сад на южной стороне, пишет газета The Sun.

За полмиллиона фунтов эта квартира могла бы стать идеальным домом, если бы не одно "но". Раньше это жилье принадлежало серийному убийце Дэннису Нильсену, отбывающему ныне пожизненное наказание в тюрьме в Йоркшире. Именно в этой квартире житель Лондона совершал свои ужасные преступления.

Напомним, Деннис Нильсен, получивший от журналистов прозвище "Дружелюбный убийца", был признан виновным в убийстве более десяти человек в период с 1978 по 1983 год. Нильсен убивал в основном студентов и бездомных, которых он находил на улицах и в барах. Он приводил несчастных к себе домой. Там он душил их, а когда жертвы теряли сознание, топил в ведре с водой или в ванне.

Преступник прятал трупы под полом своего дома. Чтобы легче было избавиться от тел, он расчленял их. В этом ему помогали навыки мясника, приобретенные им во время службы в армии. Затем он сжигал останки на костре.

После того, как в 1981 году Нильсен переехал в мансарду в многоквартирном доме, ему стало труднее избавляться от тел убитых им людей. Ему приходилось держать в шкафу и в ванной чемоданы с человеческими органами и пластиковые мешки с останками жертв.

При этом Нильсен не был каннибалом, однако тела своих жертв он фотографировал и рисовал. Убийца разыгрывал с трупами сцены "семейной жизни". Он мылся с ними в ванне, укладывал в постель, занимался сексом, смотрел телевизор, обсуждал новости, ужинал за одним столом.

В 1983 году Нильсен попытался избавиться от трупа своей последней жертвы, протолкнув части тела в унитаз. В результате был забил сток, и соседи начали жаловаться на проблемы с канализацией. Аварийная служба, устранявшая неполадку, обнаружила, что сток забит человеческими останками, и вызвала полицию. Помимо пакетов с частями тел, полисмены обнаружили в квартире преступника ящик с костями и засыпанными солью человеческими останками, и три головы.

После того, как Нильсен был арестован, он сразу во всем признался. На суде он выглядел равнодушным и отстраненным, словно не осознавал, что убил 15 человек. Серийного убийцу приговорили к пожизненному заключению.

Сейчас Нильсену 71 год. В тюрьме он занимается переводом книг на шрифт Брайля. Он также написал более 40 тетрадей своих дневников и воспоминаний. Заключенный сочиняет стихи, пишет музыку, рисует и ведет интенсивную переписку. В 2006 году после пересмотра приговора Нильсону сообщили, что он никогда не выйдет на свободу досрочно.