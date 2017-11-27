Муж подарил знаменитой актрисе дом за $39 миллионов

Музыкант Кит Урбан подарил своей знаменитой жене, голливудской актрисе Николь Кидман дом ее мечты. Шикарный особняк в центре Нью-Йорка обошелся ему в 39 миллионов долларов.

Огромный дом на Манхэттене был куплен в 2001 году за 11 миллионов долларов. Однако спустя 16 лет его стоимость возросла в несколько раз, передает New York Post.

Как отмечает издание, Николь всегда мечтала жить в таком шикарном шестиэтажном особняке. Дом из красного кирпича площадью более тысячи квадратных метров был построен в 1898 году.

Здание состоит из 17 комнат, в которые входят семь спален, восемь ванных и две гардеробные. Отличается особняк не только огромными размерами, но и качеством материала, из которого он состоит.

Так, центральная лестница коттеджа и полы сделаны из дуба. Окна выполнены из свинцового стекла и позолоты. Кроме того, каждая комната особняка содержит свой собственный камин.

На шестом этаже здания есть отдельная кухня со своей собственной крышей. По словам источника, близкого к голливудской парочке, в планах у Кидман создание шоу на Бродвее и телевизионных программ. Заниматься творчеством ей будет гораздо удобнее в Нью-Йорке, чем в Нэшвилле, где раньше жила актриса.