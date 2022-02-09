Украина не имеет права вступать в НАТО – экс-посол США в России Макфол

Украина многие годы мечтает стать членом НАТО, однако попытки присоединиться к альянсу до сих пор не привели Киев к желаемому. Против вступления Незалежной в организацию Североатлантического договора выступает Россия, поскольку опасается полномасштабного вооруженного конфликта.
Впрочем, права вступать в НАТО у Украины нет. Об этом пишет Майкл Макфол в своем твиттер-аккаунте. Экс-посол США в России объяснил, что для этого Киев должен заслужить одобрение всех членов альянса. Также дипломат отметил: организация не обязана принимать Незалежную.
Тем временем НАТО продолжает снабжать Украину вооружением, называя это гуманитарной помощью. Хакеры группы "Берегини" посчитали, что за все время конфликта в Донбассе Киев получил вооружение и военное имущество на сумму свыше 700 миллионов долларов. В основном, такую помощь украинской армии оказали Соединенные Штаты.
Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин высказался о реакции США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Он назвал поведение Запада стандартным. По мнению дипломата, необходимо переходить от обсуждений к принятию решений. Его слова приводили "Дни.ру".