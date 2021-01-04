Лукашенко начинает отказываться от реформы и транзита власти – аналитик Карбалевич

Политическая реформа в Белоруссии и транзит власти будут зависеть от масштабов протестов и позиции России. Такое мнение высказал политолог Валерий Карбалевич.



Президент Александр Лукашенко пытается выиграть время и попытаться остаться у власти, считает эксперт. Он напомнил, что в августе и сентябре, когда угроза режима была значительной, белорусский лидер пообещал российкому коллеге Владимиру Путину провести реформу и осуществить транзит власти.



Сейчас Лукашенко чувствует себя увереннее и полагает, что смог взять ситуацию под контроль, комментирует эксперт. Поэтому о реформе белорусский лидер задумывается все меньше и надеется досидеть шестой президентский срок, заявил Карбалевич.

Встреча Путина и Лукашенко прошла 14 сентября в Сочи. На ней президент Белоруссии сообщил о создании рабочей группы, которая займется разработкой проекта реформ. Российский лидер поддержал инициативу.

Однако до сих пор внятного плана реформирования политической системы у официального Минска нет, констатировал Карбалевич. "Будут ли досрочные выборы президента? Будут ли досрочные парламентские выборы? Непонятно даже, когда будут местные выборы", – сказал эксперт в комментарии порталу "Белорусский партизан".

Эксперт полагает, что дальнейшее поведение Лукашенко зависит от двух факторов. Он будет принимать решение исходя из масштабов протестов в 2021 году и позиции России, уверен Карбалевич.

В экспертном сообществе не исключают, что белорусский лидер может оставить президентский пост и возглавить Всебелорусское народное собрание (ВНС). Перед этим он придаст ВНС конституционный статус и наделит большими полномочиями.

Карбалевич считает такую идею "соблазнительной" для Лукашенко. Таким образом он без выборов может остаться во власти и принимать важные решения, объяснил аналитик.