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Лукашенко начинает отказываться от реформы и транзита власти – аналитик Карбалевич

Лукашенко начинает отказываться от реформы и транзита власти – аналитик Карбалевич

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Политическая реформа в Белоруссии и транзит власти будут зависеть от масштабов протестов и позиции России. Такое мнение высказал политолог Валерий Карбалевич.
прочитано 10145 раз

Президент Александр Лукашенко пытается выиграть время и попытаться остаться у власти, считает эксперт. Он напомнил, что в августе и сентябре, когда угроза режима была значительной, белорусский лидер пообещал российкому коллеге Владимиру Путину провести реформу и осуществить транзит власти.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Сейчас Лукашенко чувствует себя увереннее и полагает, что смог взять ситуацию под контроль, комментирует эксперт. Поэтому о реформе белорусский лидер задумывается все меньше и надеется досидеть шестой президентский срок, заявил Карбалевич.

Встреча Путина и Лукашенко прошла 14 сентября в Сочи. На ней президент Белоруссии сообщил о создании рабочей группы, которая займется разработкой проекта реформ. Российский лидер поддержал инициативу.

Однако до сих пор внятного плана реформирования политической системы у официального Минска нет, констатировал Карбалевич. "Будут ли досрочные выборы президента? Будут ли досрочные парламентские выборы? Непонятно даже, когда будут местные выборы", – сказал эксперт в комментарии порталу "Белорусский партизан".

Эксперт полагает, что дальнейшее поведение Лукашенко зависит от двух факторов. Он будет принимать решение исходя из масштабов протестов в 2021 году и позиции России, уверен Карбалевич.

В экспертном сообществе не исключают, что белорусский лидер может оставить президентский пост и возглавить Всебелорусское народное собрание (ВНС). Перед этим он придаст ВНС конституционный статус и наделит большими полномочиями.

Карбалевич считает такую идею "соблазнительной" для Лукашенко. Таким образом он без выборов может остаться во власти и принимать важные решения, объяснил аналитик.

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Автор: 4 января 2021, 14:18 Источник: "Белорусский партизан" ✓ Надежный источник
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Где вы видели цыгана который сдержит свое слово?Его только пуля или новичок заставит отпустить власть!
Россия верила ему, поддерживала. А теперь спихнуть не может недоговороспособного.
Гость
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Где вы видели цыгана который сдержит свое слово?Его только пуля или новичок заставит отпустить власть!
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