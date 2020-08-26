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Тихановская о Лукашенко: Над ним смеются, а он цепляется за власть

Тихановская о Лукашенко: Над ним смеются, а он цепляется за власть

Светлана Тихановская. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Белорусский народ больше не верит президенту Александру Лукашенко. Политику скоро придется покинуть свой пост, заявила оппозиционер Светлана Тихановская.
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Экс-кандидат в президенты отметила, что Белоруссия переживает острый политический кризис. Причиной стала фальсификация итогов выборов главы страны. Если бы голоса были посчитаны честно, граждане бы не выходили на акции протеста.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

По словам Светланы Тихановской, большинство жителей страны не доверяют и не поддерживают действующего лидера. Они хотят, чтобы Александр Лукашенко ушел. "Его больше не уважают, над ним смеются, а он цепляется за власть", – сказала оппозиционер.

Политик также осудила арест двух членов Координационного совета оппозиции – Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. Первая задержанная была доверенным лицом Тихановской, второй руководил стачечным комитетом Минского тракторного завода.

Их арест свидетельствует о том, что у белорусских чиновников и судей отсутствует государственное мышление. Оппозиционер отметила, что народ никогда не примет репрессии. В итоге властям придется понести наказание за насилие в отношении протестующих.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, что Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета в середине августа. Комитет выступает за урегулирование кризиса в Белоруссии. Члены организации настаивают на повторном президентском голосовании.

Автор: 26 августа 2020, 14:41 Источник: Телеграм-канал "Пул Первой" • Требует проверки
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