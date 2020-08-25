"Это прекрасно": Кремль одобрил взгляды белорусской оппозиции на отношения с Россией

В Кремле приветствуют желание представителей Координационного совета оппозиции Белоруссии развивать отношения с Россией. Но единой позиции на этот счет не наблюдают.
"Это прекрасно, собственно, это можно только приветствовать", – отметил официальный представитель Кремля. Дмитрий Песков отметил, что "мы, действительно, надеемся на то, что в целом в Белоруссии абсолютно доминирует желание и дальше идти по пути развития наших двусторонних отношений".
Отметим, ранее член Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявлял, что оппозиция республики не планирует принимать какие-либо документы о незаинтересованности сотрудничества с Россией. Напомним, протесты в Белоруссии и забастовки начались 9 августа, после выборов президента страны. Им вновь стал Александр Лукашенко.
Итоги выборов не устроили многих граждан республики, из-за чего они стали устраивать митинги и акции протеста. Соперница действующего лидера страны Светлана Тихановская, по официальным данным, заняла второе место с 10,1%. В ее штабе эти цифры не признали, сочтя, что кандидат от оппозиции набрала значительно больше 50%.
Как писали "Дни.ру", в некоторых городах сотрудники силовых ведомств жестко подавляли протесты в Белоруссии. Многие граждане пострадали во время задержаний. Демонстранты жаловались на избиения и нечеловеческие условия в изоляторах.
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