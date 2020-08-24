Выбегали избитые: волонтеры рассказали о "пыточном" изоляторе в Минске

Протесты в Белоруссии не прекращаются. Волонтеры палаточного лагеря, разбитого у стен изолятора временного содержания (ИВС) в Минске, рассказали шокирующие подробности о состоянии, в котором выходят оттуда некоторые заключенные.

По словам представителя волонтеров Валентина, выпущенные люди иногда выбегают в ужасе из дверей ИВС. "Избитые просто выбегали из ворот в шоковом состоянии и прятались на животных инстинктах", – отметил он. Чтобы оказать пострадавшим помощь, приходилось искать их по дворам.

Как сообщила волонтер-медик, в их палатке есть все необходимое для оказания квалифицированной медицинской помощи, но люди не всегда соглашаются ее принять. Некоторые очень запуганы, другие стыдятся того, что с ними сделали.

Волонтеры стали дежурить у стен "пыточного" изолятора после первого силового разгона митинга 9 августа. Протесты в Белоруссии продолжаются две недели. Люди требуют повторного проведения выборов. Многие недовольны тем, что победил Александр Лукашенко.

Напомним, в некоторых городах произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых ведомств. Были задержаны десятки человек. Многие жаловались пытки в изоляторах. Белорусские власти оправдали насилие в отношении демонстрантов.



Как писали "Дни.ру", на десятках предприятий страны начались забастовки. Президент республики считает, что протесты в Белоруссии проплачены западными врагами.