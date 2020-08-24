Пресс-секретарь объявила о попытке штурма протестующими резиденции Лукашенко

На днях СМИ пестрели заголовками о том, что президента Белоруссии Александра Лукашенко готовят к эвакуации из страны. Пресс-секретарь главы государства рассказала, что произошло на самом деле.

Протестное движение в Белоруссии не утихает, а лишь набирает обороты с каждым днем. В минувшее воскресенье митингующие из Минска вплотную приблизились к оцепленной резиденции Лукашенко.

Пресс-секретарь действующего президента Наталья Эйсмонт в эфире телеканала ОНТ заявила, что это было попыткой штурма здания. Он добавила, что Лукашенко в тот момент находился внутри своей резиденции.

Несмотря на энтузиазм демонстрантов, напор силовиков оказался сильнее, передает Life. Эйсмонт сообщила, что протестующие испугались возможных последствий и двинулись в противоположном направлении.

Напомним, что 23 августа поведение Лукашенко вызвало бурную реакцию у пользователей Сети по всему миру. В интернете распространилось видео, на котором президент Белоруссии покидает вертолет и направляется в сторону Дворца Независимости. На Лукашенко был бронежилет, в руках – автомат без магазина.





Многие сошлись во мнении, что обострившаяся политическая обстановка болезненно отразилась на психическом состоянии Александра Григорьевича. Люди сочли, что поведение Лукашенко напоминает агонию диктатора, который вот-вот утратит власть и всеми силами пытается убедить себя в том, что все под его контролем.