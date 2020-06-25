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Эксперт объяснил поспешный отъезд Лукашенко из Москвы после парада Победы

Эксперт объяснил поспешный отъезд Лукашенко из Москвы после парада Победы

Александр Лукашенко, парад Победы 24 июня в Москве. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Визит Александра Лукашенко на парад Победы в Москву 24 июня оказался коротким. Многие ожидали переговоров между белорусским лидером и его российским коллегой, но Батька улетел в Минск практически сразу после торжественного мероприятия. Политолог Александр Класковский попытался объяснить, что стоит за поспешным отъездом главы государства из российской столицы.
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Это уже не первый раз, когда президент Белоруссии неожиданно улетал из России, отметил эксперт. Он напомнил, что в феврале этого года Александр Лукашенко после переговоров с Владимиром Путиным поспешил в Минск, хотя российский лидер пригласил коллегу посетить спортивное мероприятие.

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Эксперт допустил, что визит на парад Победы в Москву прошел не по плану белорусского лидера. Класковский не исключил, что Путин в кулуарах мог пошутить или обронить ироничный комментарий по поводу последних событий в Белоруссии, например, ситуации вокруг Белгазпромбанка.

Класковский считает, что Лукашенко мог поехать в Москву, чтобы обсудить цены на нефть и газ, но переговоры с российским лидером не состоялись. "Ну а может, просто почувствовал, что он чужой на этом празднике жизни", – цитирует эксперта белорусский портал "Солидарность".

Тем не менее переговоры двух президентов еще могут состояться в ближайшее время. Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко на торжественное открытие мемориала Советскому солдату подо Ржевом. Мероприятие состоится 30 июня.

Как писали "Дни.ру", 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Многие граждане от намерений Батьки не в восторге: в республике идет активная кампания в поддержку альтернативных кандидатов. На прошлой неделе по стране прокатилась волна массовых протестов.

Автор: 25 июня 2020, 17:29 Источник: "Солидарность"

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