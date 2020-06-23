Белорусский политик нашел скрытый смысл в присутствии Лукашенко на параде Победы 24 июня

Решение Лукашенко ехать на парад Победы в Москву политик связал с внутриполитической ситуацией в республике: в преддверии выборов силовики оказывают давление на альтернативных кандидатов и активистов. Это может поставить крест на потеплении между Белоруссией и Западом, а если еще и с Россией ругаться, то можно и вовсе остаться без поддержки, рассказал Гриб о мотивах Батьки.
Также Лукашенко едет в Москву, чтобы получить гарантии поддержки Кремля на выборах президента Белоруссии – 2020, считает экс-глава Верховного Совета. Батька сделает все возможное, чтобы переговорить с российским коллегой с глазу на глаз, приводит мнение политика "Белорусская правда".
Схожего мнения придерживается и политолог Сергей Марцелев. Напряженность в отношениях с Россией Лукашенко сейчас невыгодна. С экономикой дела все хуже, впереди выборы, и Москва может помочь белорусским властям преодолеть сложный период, полагает эксперт.
К тому же присутствие Лукашенко на параде Победы 24 июня призвано показать, что конфликта в отношениях между двумя странами нет. "Присутствие сыновей беларуского официального лидера призвано придать встрече доверительный и неформальный оттенок в глазах россиян и беларусов", – добавил эксперт.
На парад Победы в Москву прибудут Александр Лукашенко (Беларусь),Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Аслан Бжания (Абхазия), Александр Вучич (Сербия), Игорь Додон (Молдавия), Шавкат Мерзиёев (Узбекистан), Сооронбай Жээнбеков (Киргизия)— Милена Митина (@_marsi) June 23, 2020
Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Обстановка в республике обостряется: силовики задержали одного из главных соперников Александра Лукашенко – экс-банкира Виктора Бабарико, предъявлены обвинения популярному блогеру Сергею Тихановскому, а от его супруги Светланы потребовали сняться с предвыборной гонки. На днях в республике прошли массовые акции в поддержку независимых кандидатов.
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