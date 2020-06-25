В КГБ Белоруссии против Лукашенко устроили анонимный протест

О необычной акции сообщил местный оппозиционный журналист Степан Путило. В его телеграм-канале были опубликованы провокационные снимки, которые, по его словам, были сделаны сотрудниками правоохранительных органов и силовых структур.
Суть протестной акции проста: силовики фотографируют антиправительственный лозунг на фоне своей формы или другой служебной атрибутики. При этом снимки делают анонимно: авторам может грозить не только увольнение, но и тюрьма.
К протесту присоединились военные, служащие КГБ, священники Белорусской православной церкви и даже сотрудники Службы безопасности президента. После подключились врачи и спасатели. На момент написания материала Лукашенко никак не отреагировал на очередную провокационную акцию.
"Уходи, ты не наш президент", – один из самых популярных лозунгов противников главы государства.
Напомним, что выборы президента Белоруссии намечены на начало августа. Эксперты уже признали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной в истории.
Многие конкуренты Александра Лукашенко пострадали от действий властей еще до того, как получили официальный статус кандидата на пост президента. Например, в июне был задержан один из главных соперников Батьки Виктор Бабарико – против него возбуждено уголовное дело.
Были задержаны приближенные политика и даже его сын. Статья, по которой обвиняется Бабарико, не раскрывается.
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