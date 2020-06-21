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Политика
Составлен рейтинг Лукашенко перед выборами

Составлен рейтинг Лукашенко перед выборами

Александр Лукашенко. Фото: Andrei Stasevich/BelTA/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com/
Грядущие выборы президента Белоруссии обещают стать серьезным испытанием для уровня поддержки действующего лидера страны Александра Лукашенко. Его рейтинг, как оказывают независимые исследования, находится на неправдоподобно низком уровне.
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На сайте компании Tazeros Global Systems опубликован рейтинг кандидатов в президенты Белоруссии. Помимо прочих претендентов, он оценивает и уровень поддержки действующего белорусского лидера Александра Лукашенко.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Исследование провел основатель фирмы Артур Хачуян. Его выводы основаны на изучении данных 6,93 миллиона белорусских уникальных пользователей, то есть свыше 67% всего населения страны.

Согласно результатам анализа, переизбрание Александра Лукашенко на должность президента Белоруссии поддерживают лишь 3,8% респондентов. При этом 62,6% уверены, что политик должен оставить свой пост.

О своей готовности проголосовать за любого кандидата, кроме Александра Лукашенко, заявили 72% пользователей. Часть людей призналась, что испытывает давление на работе в связи с требованиями отдать свой голос за действующего лидера.

Напомним, выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Они рискуют стать серьезным испытанием для Александра Лукашенко. В обществе, судя по всему, назрел запрос на перемены.

Предвыборная гонка отметилась не толко задержаниями и другими проблемами у конкурентов Александра Лукашенко, но и массовыми акциями протеста против подобного произвола. Однако то, каким образом эта история завершится, сожет показать только время.

Автор: 21 июня 2020, 12:25 Источник: Tazeros Global Systems ✓ Надежный источник
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Как живет ушлый скандалист Лукашенко

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Evgenija Ivanova
Ответить
Да у этого старого маразматика уже меньше 3%!!!! Говорил неоднократно, скажет народ уйти— уйду немедленно! Народ говорит, кричит и требует— уходи/!!!! Трус, убийца, коррупционер— скольких людей этот диктатор Уничтожил? Дай людям выбрать того, кого они считают нужным и кто этого заслуживает!!! За 26 лет полностью развалил страну— хватит!!!!!
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