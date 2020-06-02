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Путин поздравил дозвонившегося ему Трампа

Путин поздравил дозвонившегося ему Трампа

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Вечером 1 июня 2020 года по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Политики успели обсудить несколько тем.
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Владимир Путин не мог не поздравить дозвонившегося ему Дональда Трампа с успешным запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon американской частной корпорации SpaceX. Пуск состоялся 30 мая. Экипаж благополучно добрался до Международной космической станции.

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Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Одновременно с запуском спутника общественная и политическая жизнь США была омрачена погромами, которые устроили недовольные полицейским произволом граждане. Впрочем, этой темы среди списка поднятых Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вопросов не оказалось.

Политики обсудили российско-американское сотрудничество в деле борьбы с коронавирусом. В частности, Владимир Путин поблагодарил американского коллегу за доставленные в Россию аппараты искусственной вентиляции легких.

Не обошли они стороной и положение вещей на нефтяном рынке. Договоренность "ОПЕК плюс" была достигнута при активной поддержке лидеров России и США. Это многостороннее соглашение направлено на стабилизацию цен на энергоносители, сошлись во мнении Владимир Путин и Дональд Трамп.

Американский лидер поделился идеей провести саммит "Большой семерки", формат которого предусматривает возможность приглашения глав России, Австралии, Индии и Кореи. В ходе разговора была отмечена важность активизации диалога Москвы и Вашингтона в области стратегической стабильности.

Отмечается, что разговор носил конструктивный, деловой и содержательный характер. Стороны договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Автор: 2 июня 2020, 07:29 Источник: Пресс-служба Кремля ✓ Надежный источник
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