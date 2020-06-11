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Политика
В бывшем офисе главного конкурента Лукашенко прошел обыск

В бывшем офисе главного конкурента Лукашенко прошел обыск

Александр Лукашенко. Фото: Farit Gubaev/Russian Look/www.globallookpress.com
Днем 11 июня в главный офис "Белгазпромбанка" в Минске был обыск. В здание нагрянули сотрудники правоохранительных органов.
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Сообщается, что Виктор Бабарико, который намерен побороться с Александром Лукашенко за пост президента Белоруссии, ранее был сотрудником "Белгазпромбанка". Вероятно, обыски связаны с делом о неуплате налогов. Бабарико уклонялся от этого.

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О какой сумме долга идет речь, пока не сообщается. Однако известно, что уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере".

Поскольку Виктор Дмитриевич считается главным соперником Александра Григорьевича на предстоящих выборах, уже появилась версия, что таким образом действующее правительство хочет помешать конкуренту зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты. Интересно, что совсем недавно в штабе Бабарико сообщили о завершении сбора подписей для выдвижения.

Напомним, выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа 2020 года. В стране уже развернулись кампании в поддержку конкурентов Александра Лукашенко, который правит республикой уже 26 лет. Александр Григорьевич ранее заявил, что ни в коем случае не допустит майдана в Белоруссии.

Автор: 11 июня 2020, 21:32 Источник: Telegram-канал Nexta Live • Требует проверки
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