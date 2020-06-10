Белорусский политик: Лукашенко перешел к силовому варианту сохранения власти

Такой вывод политик сделал после того, как собравшемуся выдвигаться в президенты блогеру Сергею Тихановскому предъявили обвинения в организации беспорядков. Недавно в Белоруссии прошла серия пикетов и митингов в поддержку альтернативных кандидатов на выборах главы государства.
Действия власти в отношении Тихановского незаконны, считает Каторжевский. По его словам, рейтинг Лукашенко крайне низкий, и он об этом знает. Успехов в экономике и социальной сфере нет, поэтому действующий президент перешел к провокациям и угрозам в адрес оппонентов, уверен политик.
Обвинения в адрес Тихановского Каторжевский считает посланием другим альтернативным кандидатам на президентских выборах – 2020. Силовые действия власти вызовут ответ со стороны общественности, уверен политик.
Каторжевский сравнил президента с "голым королем", который может опереться лишь на штыки. "Лукашенко и его окружение оказались в такой ситуации, когда хороших решений нет и не может быть", – приводит слова эксперта портал "Политринг".
Кампания по сбору подписей в поддержку альтернативных кандидатов вылилась в серию пикетов и митингов. В их организации власти обвинили блогера Сергея Тихановского. После этого общественность начала собирать подписи за выдвижение его супруги Светланы.
Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Для выдвижения нужно собрать 100 тысяч подписей. Конкуренцию Александру Лукашенко намерены составить 14 кандидатов, в том числе бывший дипломат Валерий Цепкало и банкир Виктор Бабарико.
Лукашенко неоднократно говорил, что если за него не проголосуют люди, если он потеряет популярность, то уйдет. Он клялся в этом много раз. Сейчас у него есть возможность выполнить эту клятву, данную белорусскому народу.— Валерий Цепкало (@ValeryTsepkalo) June 9, 2020
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