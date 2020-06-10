Коронавирус в России Санкции Конституция Крым Парад Победы

Топ новостей

Муж Нюши о расставании: Это было мое решение
"Ему очень обидно": помощник Бориса Моисеева об Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте
"Мысленно себя похоронил": популярного актера парализовало после инсульта
Россиянам повысят пенсию: в ПФР назвали размер прибавки
партнеры
Среда
10 июня
Лента новостей
15:17
"Лучший злодей Голливуда" впервые стал отцом
15:13
Преступника Ефремова отправляют на принудительное лечение от наркомании
15:12
Глава Минпромторга: Дефицита и резкого роста цен удалось избежать
15:10
Актрис Климову и Вуличенко выставили из караоке: Идите туда, где недорого
15:09
"Дни.ру" дарят подарки: сертификаты на четыре билета в кино
15:06
"Это ужасно": Разин сообщил о встрече с Ефремовым
14:50
Внук Юдашкина восхитил россиян модельной внешностью (видео)
14:42
Сябитова раскритиковала современные свадебные тенденции: Это не гавайская вечеринка
14:38
Рассказавшая о ссоре с ухажером Варнава изменилась до неузнаваемости
14:31
"Я влюбился сразу": Олег Газманов расстался с женой и стал жить с другой женщиной
14:29
Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы
14:11
Загремевшая в больницу Муцениеце рассказала о дорогущем лечении
14:08
Собчак бурно отреагировала на удаление фильма "Унесенные ветром" из-за расизма: Начнем запрещать и жечь на площадях?
14:03
Белорусский политик: Лукашенко перешел к силовому варианту сохранения власти
14:01
Под Москвой задержали банду автоподставщиков
13:46
Бойфренд Бузовой разбился на машине во время съемок нового клипа
13:40
Боня жестко ответила высмеявшей ее Самбурской: Актрисулька
13:37
В разговорах о пассажирах пьяного Ефремова поставлена точка
13:29
"Гоните в шею!": вскрылась бессовестная ложь Казаченко о Норкиной
13:18
"Это невозможно": Новикова потрясена внезапным уходом
13:15
В Одессе рухнул жилой дом
12:58
Возлюбленная погибшего в аварии с Ефремовым разрыдалась на шоу: Мне кажется, что он вернется домой
12:55
"Уже наказан": Яббаров из "Дома-2" призвал не портить жизнь устроившему пьяное ДТП Ефремову
12:52
Дату выплаты пенсий в России перенесут из-за праздника: в ПФР озвучили подробности
12:51
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
12:50
Экс-чиновница отсудила 120 тысяч у семьи сбитого ребенка
12:35
Адвокат нашел законный способ спасти душегуба Ефремова от тюрьмы
12:34
Обнажившая грудь Дарья Мороз принимает поздравления
12:20
Сбежавшую от королевской семьи Маркл обвинили в крупной краже
12:10
Родные делят шикарное наследство погибшего от коронавируса Трушкина
12:08
Коронавирусом в России за сутки заболели 8404 человека
12:06
Екатерина Кузнецова о роли женщины легкого поведения: Так хотелось сыграть
11:59
Названа самая безопасная страна в мире
11:51
Наследство целительницы Джуны пропало
11:28
Смертельное ДТП с участковым попало на видео
11:28
Глафиру Тарханову запечатлели в свадебном наряде: Невеста? Опять?
11:14
Умер сатирик Анатолий Трушкин
11:12
"Его нет с нами": Кожевникова убита страшной трагедией
10:59
"Огонь": Басков пришел в восторг от подтянутой Орбакайте
10:53
Константин Крюков о новом сериале "Шоу про любовь": Хотелось сыграть истеричного артиста
10:51
"Не рыпайся": жене Михаила Ефремова страшно за детей
10:44
Устроившего смертельное ДТП Ефремова взяла на контроль прокуратура
10:30
Убийцам тут места нет: алкоголика Ефремова похоронят подальше от знаменитых матери и отца
10:27
"Знает, что такое дно": Ургант высмеял скандалиста Панина
10:20
Найден заказчик антироссийского демарша Румынии
10:03
В Хабаровском крае ликвидировали подпольную оружейную мастерскую
10:03
Шоу не будет: Степаненко огорчила россиян неприятным известием
09:46
Американка победила рак в спортзале
09:40
Заявлено о лишении убившего человека Ефремова звания заслуженного артиста России
09:19
Андрей Норкин дерзко отреагировал на слова об измене
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"В тяжелом состоянии и без сознания": к Михаилу Ефремову приехала скорая помощь
"Шлю лучи поддержки": Собчак встала на защиту севшего пьяным за руль Ефремова
Суд вынес решение по делу Ефремова после вызова скорой помощи в зал
"Чьей еще ты смерти ждешь?!": Аманти плюнула в плясавшую у гроба Норкиной Цымбалюк-Романовскую
"Много непонятных вещей": Яковлева озвучила сенсационные детали аварии с Ефремовым
Бузова показала свою неприлично дорогую обувь
Политика
Белорусский политик: Лукашенко перешел к силовому варианту сохранения власти

Белорусский политик: Лукашенко перешел к силовому варианту сохранения власти

Александр Лукашенко, выборы в Белоруссии - 2020. Фото: president.gov.by
Рейтинг президента Александра Лукашенко колеблется в пределах статистической погрешности, поэтому он перешел к силовому варианту сохранения власти. О предвыборных раскладах в республике рассказал член Белорусской партии "Справедливый мир" Павел Каторжевский.
прочитано 788 раз

Такой вывод политик сделал после того, как собравшемуся выдвигаться в президенты блогеру Сергею Тихановскому предъявили обвинения в организации беспорядков. Недавно в Белоруссии прошла серия пикетов и митингов в поддержку альтернативных кандидатов на выборах главы государства.

ПО ТЕМЕ

Лукашенко предупредил о Майдане в Минске: Сформируют группы боевиков

Три причины, почему Лукашенко отказался признать российский Крым

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Действия власти в отношении Тихановского незаконны, считает Каторжевский. По его словам, рейтинг Лукашенко крайне низкий, и он об этом знает. Успехов в экономике и социальной сфере нет, поэтому действующий президент перешел к провокациям и угрозам в адрес оппонентов, уверен политик.

Обвинения в адрес Тихановского Каторжевский считает посланием другим альтернативным кандидатам на президентских выборах – 2020. Силовые действия власти вызовут ответ со стороны общественности, уверен политик.

Каторжевский сравнил президента с "голым королем", который может опереться лишь на штыки. "Лукашенко и его окружение оказались в такой ситуации, когда хороших решений нет и не может быть", – приводит слова эксперта портал "Политринг".

Кампания по сбору подписей в поддержку альтернативных кандидатов вылилась в серию пикетов и митингов. В их организации власти обвинили блогера Сергея Тихановского. После этого общественность начала собирать подписи за выдвижение его супруги Светланы.

Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Для выдвижения нужно собрать 100 тысяч подписей. Конкуренцию Александру Лукашенко намерены составить 14 кандидатов, в том числе бывший дипломат Валерий Цепкало и банкир Виктор Бабарико.

Автор: 10 июня 2020, 14:03 Источник: "Политринг"

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Белорусский политик: Лукашенко перешел к силовому варианту сохранения власти
Лукашенко предупредил о Майдане в Минске: Сформируют группы боевиков
Политолог объяснил грубое поведение Лукашенко: Обезумел от страха
Три причины, почему Лукашенко отказался признать российский Крым

Шоу-бизнес

Преступника Ефремова отправляют на принудительное лечение от наркомании
"Это ужасно": Разин сообщил о встрече с Ефремовым
Сябитова раскритиковала современные свадебные тенденции: Это не гавайская вечеринка
Рассказавшая о ссоре с ухажером Варнава изменилась до неузнаваемости

Проишествия

Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!
Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство
Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу
Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Был в машине с любовницей? Сенсационное заявление об устроившем смертельное ДТП Ефремове

Женщина не желает общаться с прессой
Шоу-бизнес

Возлюбленная погибшего в аварии с Ефремовым разрыдалась на шоу: Мне кажется, что он вернется домой

Женщина не может поверить, что ее избранник погиб
Шоу-бизнес

Заявлено о лишении убившего человека Ефремова звания заслуженного артиста России

На карьере актера поставлен крест
Шоу-бизнес

Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы

Артист объяснил свой поступок

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 10 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 июня 2020 года
Совет на выходные 6-7 июня 2020 года
Гороскоп на выходные 6-7 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Знаменитый тренер ушла в депрессию после смерти внучки
Загитова лишилась крупной суммы из-за смертельной пандемии
Светлана Журова потеряла ребенка
Журова о романе с принцем Монако: Была симпатия

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+