Коронавирус в России Санкции Конституция Крым Парад Победы

Топ новостей

Муж Нюши о расставании: Это было мое решение
"Ему очень обидно": помощник Бориса Моисеева об Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте
"Мысленно себя похоронил": популярного актера парализовало после инсульта
Россиянам повысят пенсию: в ПФР назвали размер прибавки
партнеры
Четверг
11 июня
Лента новостей
15:47
Стало известно о нарушении взятым под стражу Ефремовым запрета
15:37
Стал известен главный соперник Лукашенко на президентских выборах
15:30
"Это стало открытием": в любимом баре Ефремова не знали о наличии у актера автомобиля
15:17
Ушедший от Гагариной муж винит себя в смерти отца
15:15
Родственникам убитого Ефремовым водителя дали совет: Решите все мирным путем
14:57
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
14:50
Ефремова увезли на допрос из-за сбыта наркотиков
14:49
"Грустно, что я так и не родила": исповедь Елены Камбуровой
14:44
Постаревшая Катя Лель ужаснула россиян
14:34
Галкин накинулся на "склоняющих" Пугачеву журналистов: Нам не нужна финансовая помощь!
14:06
Федор Бондарчук о новом сериале Семена Слепакова "Окаянные дни": Зарисовка нашего общества на удаленке
14:03
В Кремле отреагировали на заявление ВОЗ о странностях в показателях смертности от коронавируса
13:57
"Маленькая принцесса": Агаларов умилил играми с младшей дочкой (видео)
13:53
Популярная актриса отбила мужчину у законной жены: Мое спасение от всего
13:37
"Ты мое топливо": Екатерина Андреева показала идиллию с мужем
13:36
Гнил заживо в грязи и вони: вскрылись жуткие обстоятельства смерти известного артиста
13:21
Квартир на полмиллиарда: как живет алкаш-убийца Михаил Ефремов
13:19
Зак Брафф допустил появление полнометражной версии сериала "Клиника"
13:11
"Мороз по коже": Самбурская с окровавленным лицом напугала народ
12:54
Джигурда уехал от возлюбленной и тайно женился в Киеве
12:52
"Все достигнуто": в возвращении Загитовой на лед усомнились
12:42
С кем встретилась Юлия Норкина перед смертью
12:36
Продюсер сериала "Ведьмак" ответил на обвинения в наплевательском отношении к оригинальной истории
12:30
Избежать тюрьмы пьяному душегубу Ефремову помогут наркотики
12:22
"Может длиться всю жизнь": сделано заявление об алкогольной зависимости Ефремова
12:08
В Томске машина сбила ребенка на велосипеде
12:02
Инфицированный Трушкин перед смертью захлебывался рвотой
12:00
Семья выгнала из дома больного ведущего Глеба Пьяных
11:56
Александр Васильев раскритиковал гардероб Зои Бербер: Полный винегрет
11:50
После разлива топлива против главы Норильска возбудили дело
11:48
Житель Екатеринбурга взял мать в заложники и пригрозил взорвать дом
11:46
Муж Бородиной удивил словами о разводе
11:23
"Лето наконец-то стало жарким": оголившаяся Кафельникова произвела фурор
11:15
Похорошевшая звезда сериала "Интерны" Светлана Пермякова восхитила фанатов: Какая красоточка
11:14
Певица из популярного шоу умерла от рака
11:04
"Уходят огромные деньги": алкаш-убийца Ефремов может откупиться от тюрьмы
11:01
"Конченный человек": Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с Ефремовым
11:00
"Шакалы! Лицемеры!": взбешенный Джигурда плюнул в наглые глаза Губерниева и Соловьева
10:39
Коронавирус в России: за сутки выявлено 8 779 инфицированных
10:33
Танер Олмез из сериала "Великолепный век. Империя Кесем" помолвлен
10:33
"Драма для всех": Ренату Литвинову отравили
10:24
"Ему нравится": жена Мамаева рассказала о драках в семье
10:10
С погибшим в ДТП с Ефремовым простились в Москве
10:00
Спрятавшую живот Темникову заподозрили в беременности
09:58
В США протестующие повалили памятник Колумбу
09:53
"Мы чувствовали друг друга": Николаев рассказал об интимной связи с известной певицей
09:42
"Влиятельные друзья и много денег": Березин об убитом алкашом Ефремовым работяге
09:39
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
09:27
После стрельбы на детской площадке в Краснодаре задержаны два человека
09:16
В любимом баре устроившего пьяное ДТП Ефремова замели следы
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"В тяжелом состоянии и без сознания": к Михаилу Ефремову приехала скорая помощь
"Шлю лучи поддержки": Собчак встала на защиту севшего пьяным за руль Ефремова
Суд вынес решение по делу Ефремова после вызова скорой помощи в зал
"Сами не без греха": Бородина встала на защиту Ефремова
"Много непонятных вещей": Яковлева озвучила сенсационные детали аварии с Ефремовым
Политика
Стал известен главный соперник Лукашенко на президентских выборах

Стал известен главный соперник Лукашенко на президентских выборах

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многие в Белоруссии устали от более чем 25-летнего правления Александра Лукашенко. Подписная кампания в поддержку независимых кандидатов на предстоящих в августе президентских выборах набирает обороты. Наблюдатели полагают, что реальную конкуренцию главе государства может составить лишь бывший банкир Виктор Бабарико.
прочитано 288 раз

Результаты социологических опросов в Белоруссии тщательно скрыты от глаз общественности. Однако ряд СМИ и блогеров уверены, что рейтинг президента Александра Лукашенко колеблется в пределах статистической погрешности. Особенно не любят главу государства в столице республики Минске, полагают наблюдатели.

ПО ТЕМЕ

Белорусский политик: Лукашенко перешел к силовому варианту сохранения власти

Журналист о ситуации в Белоруссии: Лукашенко напуган, и это видно

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Многие обращают внимание на кандидатуру бывшего банкира Виктора Бабарико.

По мнению журналистов, он единственный, кто сможет составить главе государства реальную конкуренцию. "Он лидирует абсолютно во всех "пиратских" опросах общественного мнения, причем чаще всего выигрывает уже в первом туре, набирая 50-60% голосов", – пишет "Взгляд".

Бабарико триумфально проводит кампанию по сбору подписей – в штабе кандидата сообщили о 230 собранных "автографов", и это при необходимых для выдвижения 100 тысячах. Сам экс-банкир уверен в своей победе и проигрыше Лукашенко.

Виктор Бабарико. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

В последние дни мая в Белоруссии прошла серия пикетов и митингов. Их участники требовали ухода нынешнего президента и регистрации на выборах независимых кандидатов.

Помимо Александра Лукашенко и Виктора Бабарико, за главный государственный пост намерены побороться 13 претендентов. В их числе бывший посол Белоруссии в США Валерий Цепкало. По всей видимости, от намерений дипломата президент не в восторге – глава государства обозвал его "хряком".

Автор: 11 июня 2020, 15:37 Источник: "Взгляд"

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Порошенко могут арестовать из-за "явно преступного приказа"
Лукашенко предупредил о Майдане в Минске: Сформируют группы боевиков
Политолог объяснил грубое поведение Лукашенко: Обезумел от страха
Три причины, почему Лукашенко отказался признать российский Крым

Шоу-бизнес

Ушедший от Гагариной муж винит себя в смерти отца
Родственникам убитого Ефремовым водителя дали совет: Решите все мирным путем
"Грустно, что я так и не родила": исповедь Елены Камбуровой
Постаревшая Катя Лель ужаснула россиян

Проишествия

Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!
Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство
Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу
Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Избежать тюрьмы пьяному душегубу Ефремову помогут наркотики

У артиста есть реальная возможность избежать сурового наказания
Шоу-бизнес

Постаревшая Катя Лель ужаснула россиян

Артистка сменила имидж
Видео

"Маленькая принцесса": Агаларов умилил играми с младшей дочкой (видео)

Певец является образцовым отцом
Шоу-бизнес

"Может длиться всю жизнь": сделано заявление об алкогольной зависимости Ефремова

Психиатр-нарколог упрекнул друзей и семью актера

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 11 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 июня 2020 года
Совет на выходные 6-7 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Все достигнуто": в возвращении Загитовой на лед усомнились
"Ему нравится": жена Мамаева рассказала о драках в семье
Знаменитый тренер ушла в депрессию после смерти внучки
Загитова лишилась крупной суммы из-за смертельной пандемии

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+