Стал известен главный соперник Лукашенко на президентских выборах

Многие в Белоруссии устали от более чем 25-летнего правления Александра Лукашенко. Подписная кампания в поддержку независимых кандидатов на предстоящих в августе президентских выборах набирает обороты. Наблюдатели полагают, что реальную конкуренцию главе государства может составить лишь бывший банкир Виктор Бабарико.



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