"Там видно будет": Путин рассказал о президентстве после 2024 года

С соответствующей инициативой выступила депутат Валентина
Терешкова в ходе рассмотрения во втором чтении поправок к основному закону. Она
предложила либо убрать из Конституции ограничение на количество президентских
сроков, либо дать действующему главе государства возможность снова
баллотироваться на высший государственный пост после принятия поправок.
Первый вариант Путин посчитал нецелесообразным. "Когда политическая, экономическая и социальная сферы обретают устойчивость, когда государство становится более мощным, тогда на первый план выходит возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны", – сказал президент.
Второй вариант возможен, отметил глава государства. Однако такое решение должен одобрить Конституционный суд, уточнил Путин.
"До 2024 года мы многое сделаем вместе, а там видно будет", – обратился президент к депутатам.
Напомним, что Госдума 10 марта рассматривает во втором чтении изменения в основном законе. Всего поступило 387 поправок, 200 из них предложены к принятию. Помимо прочего, в регулирующую вопросы федеративного устройства третью главу основного закона вносятся 47 поправок, в четвертую, регулирующую полномочия президента, – 20.
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