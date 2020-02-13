Владимир Путин выступил против однополых браков

Президент Владимир Путин выступил против регистрации однополых браков в России. Свою позицию он озвучил в ходе встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, сообщает URA.ru.
Глава страны одобрил инициативу закрепить в документе понятие брака, как союза мужчины и женщины. "Пока я президент, у нас не будет родителя №1 и родителя №2 – будет мама и папа", – цитирует Владимира Путина НСН.
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