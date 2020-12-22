Чем займутся губернаторы в обновленном Госсовете

Президент Владимир Путин 21 декабря утвердил новый состав Госсовета России. После внесения поправок в Конституцию он превратился в полноценный орган власти. В Госсовете сформировано 18 профильных комиссий во главе с губернаторами.



В прошлом составе Госсовета было 18 рабочих групп. Теперь они преобразованы в постоянные комиссии. Каждая занимается своим направлением: цифровизация, экономическое развитие, экология и другие.



Комиссия Госсовета по коммуникациям, связи и "цифре" займется переводом обращений жителей в онлайн-формат. "Приоритеты мы смотрим из количества обращений в МФЦ и видим, что львиная доля обращений – это в Росреестр, Роскадастр, предоставление различных выплат. Все это должно быть переведено в цифру, и это является главной стратегической задачей", – рассказал глава комиссии, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Необходимо, чтобы человек получил государственную услугу удобно и без лишней бумажной волокиты, подчеркнул глава региона. Для этого должны быть готовы цифровые базы. Воробьев напомнил, что в этом году принято стратегическое решение, отформатированы базы – это позволит не выходя из дома записать ребенка в детсад или школу. Задача – внедрить это как можно быстрее, подчеркнул губернатор.

В свою очередь комиссия Госсовета по экономике займется защитой региональных бюджетов и реализацией нацпроектов по экспорту и производительности труда. Об этом рассказал ее глава, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Год непростой, сложный для региональных бюджетов, и основная задача, которую мы перед собой ставили – защитить региональные бюджеты, у которых снизились доходы и увеличились расходы. Была проведена слаженная командная работа и с губернаторами, и с правительством", – сказал руководитель комиссии.

Вопросы экологии и природных ресурсов также будут находиться в центре внимания Госсовета. Этим займется профильная комиссия во главе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Тема экологии все больше волнует граждан, отметил он. В рамках работы комиссии до 2024 года должны быть ликвидированы свалки в городах, в два раза снижены захоронения твердых коммунальных отходов, увеличены объемы сортировки мусора. "Это напрямую будет влиять на качество жизни граждан", – подчеркнул Никитин.

Преобразование временных рабочих групп в постоянные комиссии поднимет статус и эффективность Госсовета, уверен губернатор. Это позволяет регионам быть услышанными, улучшить качество работы, считает Никитин.

Напомним, что в обновленный Госсовет вошли 104 человека. Среди них – премьер-министр Михаил Мишустин, глава Администрации президента Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, 81 губернатор и другие лица.