Розыгрыш "российской карты" в Белоруссии провалился – посол Мезенцев

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад хочет осуществить государственный переворот в республике. По его словам, европейские страны пытаются подключить к этому процессу Россию.
На слова белорусского лидера отреагировал российский посол Дмитрий Мезенцев. В разговоре с журналистами РИА Новости он отметил, что все попытки спровоцировать напряжение в отношениях двух стран не имеют перспективы.
Ранее один из лидеров оппозиции Павел Латушко обратился к Евросоюзу с просьбой направить в Белоруссию миссию для разрешения политического кризиса. Член Координационного совета назвал целесообразным включение в группу представителя России.
Напомним, в Белоруссии уже больше трех месяцев не утихают массовые беспорядки. Каждое воскресенье в столице республике и других крупных городах проходят демонстрации. Протестующие требуют ухода Александра Лукашенко.
Власти жестко подавляют акции. При разгонах протестующих силовики используют светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Известно по меньшей мере о четырех погибших и нескольких десятках пострадавших.
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