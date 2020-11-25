Экономист: Лукашенко не признается, что Путин накричал на него

После того, как один из соперников белорусского лидера – председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико – выдвинулся в президенты, высшее руководство банка было арестовано. Сам Бабарико также отправился за решетку, недавно ему предъявили обвинения в коррупции и отмывании денег.

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