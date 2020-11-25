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Экономист: Лукашенко не признается, что Путин накричал на него

Экономист: Лукашенко не признается, что Путин накричал на него

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
После того, как один из соперников белорусского лидера – председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико – выдвинулся в президенты, высшее руководство банка было арестовано. Сам Бабарико также отправился за решетку, недавно ему предъявили обвинения в коррупции и отмывании денег.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его подопечные не смогли оставить такой крупный и важный для страны банк на волю судьбы. Там была установлена временная администрация.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Однако накануне Лукашенко заявил, что ее полномочия истекают в следующем месяце. Но основными акционерами финансового учреждения являются российские "Газпром" и "Газпромбанк", поэтому главе государства пришлось обсуждать будущее "Белгазпромбанка" с президентом России Владимиром Путиным.

"Он дословно мне заявил о том, что банк должен работать, зачем его уничтожать", – рассказал Александр Лукашенко об итогах переговоров с российским лидером.

Но экономист Лев Марголин убежден, что все прошло отнюдь не так гладко. По мнению эксперта, давление на принадлежащее российским компаниям финансовое учреждение со стороны приспешников Лукашенко было пощечиной для Москвы. Марголин считает, что переговоры проходили на повышенных тонах, но белорусский лидер не может признаться, что Владимир Путин накричал на него, чтобы не ставить себя в унизительное положение. Но и скрыть сам факт "беседы" он не мог, поскольку ее бы обязательно осветила пресс-служба Кремля. Поэтому Батьке пришлось "сглаживать углы".

Автор: 25 ноября 2020, 08:35 Источник: Udf.by

комментарии

Ответить:

ГостьУзаконенный бандит и хамло.
Ответить
Узаконенный бандит и хамло.
Гость
Ответить
Нужно было Путину пристрелить этого фашиста и сказать что он сам застрелился от стыда за свои поступки!
1

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