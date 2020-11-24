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Политолог заявил о скором поражении Лукашенко: Путин не захочет его спасать

Александр Лукашенко. Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко остался совсем один. Никто из восточных партнеров не собирается поддерживать его.
прочитано 140 раз

Политолог Станислав Белковский предрек скорое падение режима Александра Лукашенко. По словам эксперта, большинство белорусов не одобряют деятельность нынешнего лидера и хотят его немедленного ухода.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Единственный ресурс, который помогает Лукашенко оставаться у власти, – это ближний круг силовиков. Но политик может потерять лояльность правоохранителей, если перестанет платить им зарплату.

Эксперт уверен: российский президент Владимир Путин не захочет спасать белорусского коллегу от гнева народа. Он не доверяет Лукашенко, и поэтому подставляться ради него не будет.

При этом Россия может обеспечить гарантии безопасности лидеру республики в случае смены власти. Белковский добавил, что Лукашенко не стоит ждать поддержки в Германии, Франции, Польше или любой другой европейской стране.

Напомним, массовые беспорядки в Белоруссии начались сразу после оглашения итогов выборов президента. Сотни граждан вышли на улицы с требованием немедленной отставки Александра Лукашенко и проведения нового голосования.

Большинство стран Европы встали на сторону протестующих. В отношении крупных белорусских чиновников были введены санкции. Александр Лукашенко в свою очередь обвинил западных лидеров в попытке развалить республику.

Автор: 24 ноября 2020, 10:18 Источник: Ютуб-канал "И Грянул Грэм" ✓ Надежный источник
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