Политолог заявил о скором поражении Лукашенко: Путин не захочет его спасать

Политолог Станислав Белковский предрек скорое падение режима Александра Лукашенко. По словам эксперта, большинство белорусов не одобряют деятельность нынешнего лидера и хотят его немедленного ухода.
Единственный ресурс, который помогает Лукашенко оставаться у власти, – это ближний круг силовиков. Но политик может потерять лояльность правоохранителей, если перестанет платить им зарплату.
Эксперт уверен: российский президент Владимир Путин не захочет спасать белорусского коллегу от гнева народа. Он не доверяет Лукашенко, и поэтому подставляться ради него не будет.
При этом Россия может обеспечить гарантии безопасности лидеру республики в случае смены власти. Белковский добавил, что Лукашенко не стоит ждать поддержки в Германии, Франции, Польше или любой другой европейской стране.
Напомним, массовые беспорядки в Белоруссии начались сразу после оглашения итогов выборов президента. Сотни граждан вышли на улицы с требованием немедленной отставки Александра Лукашенко и проведения нового голосования.
Большинство стран Европы встали на сторону протестующих. В отношении крупных белорусских чиновников были введены санкции. Александр Лукашенко в свою очередь обвинил западных лидеров в попытке развалить республику.
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