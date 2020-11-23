"Одиноких омоновцев окружают и начинают бить": политолог о большой удаче протестующих в Минске

В воскресенье, 22 ноября, состоялись очередные акции протеста в Минске. На этот раз настроенные против Александра Лукашенко белорусы изменили формат их проведения. Вместо огромного марша они решили организовать менее масштабные мероприятия в каждом из районов столицы.

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