Кремлю посоветовали преподать урок "многовекторному" Лукашенко

После августовского кризиса Лукашенко собрался с силами и вернулся к прежней риторике. Несмотря на поддержку со стороны Кремля в разгар массовых протестов, белорусский лидер дал понять, что не собирается отказываться от многовекторной политики и что Россия должна его "просто понять", пишет Мирзаян в своей колонке на портале "Украина.ру".
В Москве неоднократно призывали белорусские власти к политическим реформам. По мнению политолога, Лукашенко попытается провести косметические изменения: передать малозначимые функции другим ветвям власти, но сохранить бразды правления в своих руках.
Лукашенко снова пытается обмануть Москву, делает вывод Мирзаян. Но политолог убежден: политического будущего у белорусского лидера нет. Договориться с Кремлем он не может, а с собственными гражданами пытается "общаться" с помощью ОМОНа и СИЗО, констатировал эксперт.
Кремлю следует преподать урок "многовекторному" Батьке, считает Мирзаян. Москва может занять жесткую позицию: потребовать начать конституционную реформу и остановить насилие над протестующими. "С целью демонстративно его "сломать", – пишет политолог.
Второй вариант – не переносить конфликт с Батькой в публичную плоскость, а лишить его информационной поддержки и других программ помощи. "До тех пор, пока Лукашенко не скажет, что его "как обычно, не так поняли", – резюмировал Мирзаян.
Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. На митингах в Минске и других городах в минувшее воскресенье задержали более 500 человек. Силовики применяли светошумовые гранаты.
Популярные темы форума
Как наказывали вас в детстве?
Насилие со стороны жены
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Порядочная женщина
Дочь выходит из ванны голая, прямо при муже.
Форум
Почему женщины сейчас доминируют?
Фигурное катание женщины
Сын смотрит порно. Не знаю как отучить.
Ищу богатую девственницу где есть такие?