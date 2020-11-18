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Политика
Лукашенко уличили в шантаже Кремля

Лукашенко уличили в шантаже Кремля

Александр Лукашенко. Фото: БелТА/ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко позволил себе резкое высказывание в адрес России. Глава страны остался недоволен завышенными ценами на газ.
прочитано 8983 раза

Во вторник, 17 ноября, белорусский лидер провел совещание по вопросам внешней политики. Не обошлось без упоминания о российской стороне. Сначала Александр Лукашенко поблагодарил Москву за поддержку, а затем начал ругать за критику его многовекторной политики.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

"Мы четко заявили о том, что наш ближайший союзник – это Россия и россияне", – подчеркнул глава республики. По его словам, Минск продолжал сохранять хорошие отношения с Москвой даже в те периоды, когда Кремль якобы "вытирал об него ноги". В качестве примера он указал высокие цены на газ.

После этого Александр Лукашенко заявил, что не собирается отворачиваться от России. При этом он уточнил, что внешняя политика Белоруссии может измениться, если соседняя страна предложит им нормальные условия. "Батька снова шантажирует Кремль", – отметил автор телеграм-канала Nexta Live.

Напомним, 14 сентября в Сочи состоялись переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Москва пообещала предоставить Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Часть суммы пошла на рефинансирование старого долга, остальные средства, по некоторым данным, – на зарплаты силовикам.

Автор: 18 ноября 2020, 17:08 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

г.в.
Ответить
Гость
Что Путин, что Лукашенко - мелкая прислуга британцев.
Значит, таков спектакль британцев.
Это очередной дешевый спектакль Лукашенко. Намекает, что может побежать на Запад, если одураченная им Россия не сбавит ему цену на газ. Только на Западе он нелегитимен и с ним никто не разговаривает. А Россия купится на очередное разводилово.
Гость
Ответить
Если не нравится газ берите уголёк...
Гость
Ответить
Что Путин, что Лукашенко - мелкая прислуга британцев.
Значит, таков спектакль британцев.
1

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