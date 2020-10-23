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Зачем Лукашенко встречался с главой российской разведки

Зачем Лукашенко встречался с главой российской разведки

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
22 октября в Минск прилетел руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он провел переговоры с Александром Лукашенко. Военный эксперт Александр Алесин объяснил, зачем президенту Белоруссии понадобилась эта встреча.

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Визит Нарышкина в Минск политолог назвал неординарным событием, ведь разведки России и Белоруссии не афишируют свою деятельность. Если в СМИ просачивается подобная информация, то это делается в политических целях, считает эксперт.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Он напомнил о недавнем заявлении Нарышкина, что протесты в Белоруссии подогреваются извне. Встречу Лукашенко с главой СВР России Алесин назвал политическим событием.

По его мнению, таким образом Москва и Минск посылают сигнал Западу: плести интриги против белорусского руководства бесполезно. Российская разведка обо всем узнает и передаст информацию коллегам в братскую республику, пояснил Алесин.

Россия помогла Лукашенко и визитом Нарышкина еще раз дает понять, что не будет поддерживать оппозицию, считает военный эксперт. Несмотря на недостатки Батьки, сейчас для Москвы он самый удобный белорусский политик, добавил Алесин.

"В ближайшие годы Москва будет его поддерживать, пока сам Лукашенко не скажет, что готов сложить полномочия", – сказал политолог в интервью порталу "Белорусский партизан".

Встреча Александра Лукашенко с директором службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Скриншот president.gov.by

Противоположного мнения придерживается белорусский политический аналитик Валерий Карбалевич. Визитом Сергея Нарышкина в Минск Владимир Путин напоминает Александру Лукашенко о необходимости выполнять взятые на себя обязательства.

По словам Карбалевича, власти Белоруссии должны были погасить долги за газ, переориентировать грузопотоки с прибалтийских портов на российские и стабилизировать ситуацию в республике. Не сделано ничего, и в Кремле недовольны тем, что Лукашенко уклоняется от выполнения обязательств, отметил эксперт.

Автор: 23 октября 2020, 12:34 Источник: "Белорусский партизан" ✓ Надежный источник
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