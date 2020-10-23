Политолог сравнил Минск с перегретым реактором: Вот-вот взорвется

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Фото: Стрингер/ТАСС
Ситуация в Белоруссии становится все более напряженной. Власть и оппозиция по очереди подливают масла в огонь, уверен политолог Александр Надишин.
прочитано 361 раз

На прошлой неделе оппозиционер Светлана Тихановская предъявила главе республики Александру Лукашенко ультиматум. Она потребовала, чтобы к 25 октября президент покинул пост, освободил всех политзаключенных и прекратил насилие на улицах. В противном случае на всех предприятиях начнутся забастовки.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Эксперт Александр Надишин отметил, что сначала заявление вызвало скепсис даже у ее сторонников. Они усомнились, что стачки по всей стране практически возможны. Интерес подогрел оппозиционер Павел Латушко, который пообещал властям сюрприз, если они не выполнят условия.

После этого ситуация в Белоруссии начала меняться. Многие граждане поверили, что ультиматум – это не пустые разговоры, а план Координационного совета оппозиции. За этим последовала жесткая реакция режима. Лукашенко пригрозил найти и наказать каждого, кто примет участие в демонстрациях, отметил политолог.

МВД даже объявило о создании народных дружин, состоящих из неравнодушных белорусов, которые хотят защитить страну от угрозы. Протестующие поняли, что раз Александр Лукашенко так активно пытается запугать их, то это означает, что он действительно верит в ультиматум.

Конфликт подогрели также запланированные на 25 октября в Минске массовые провластные митинги. В один день в городе встретятся два противоположных заряда, продолжил эксперт. Александру Лукашенко придется научить силовиков различать своих и чужих.

"Минск напоминает перегретый реактор, который вот-вот взорвется", – заявил Надишин.

Автор: 23 октября 2020, 12:51 Источник: Ежедневник ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Казалось бы, чего проще - объяви оппозиция не просто о новых "честных выборах", а сформулируй требования к "честным выборам".
Да, но нет.
Получается, задачи "оппозиции": выйти на новые выборы со старыми мошенниками-кандидатами, избежать свободной дискуссии и провести подсчёт голосов по старым правилам.
Плохо дело, мошенник на мошеннике и мошенником погоняет.
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