Эксперт о планах Лукашенко: Собирается править пожизненно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал соотечественникам, что не пойдет на второй срок. Однако все действия политика указывают на то, что он собирается оставаться на посту главы республики пожизненно, заявил эксперт Павел Усов.

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