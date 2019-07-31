На Совет Госдумы пригласят главу Росстата

"Депутаты хотят заслушать главу Росстата и получить
актуальную информацию, характеризующую состояние экономики и социальной сферы
нашей страны", – говорится в сообщении.
Федеральная служба государственной статистики занимается исследованием важнейшей социально-экономической проблематики, проводит анализ показателей развития страны. Парламентариям при формировании законодательных приоритетов необходимо получать актуальные сведения о доходах граждан, их жилищных условиях, о ситуации в жилищно-коммунальной сфере, в демографии, медицине, об оказываемых людям социальных услугах и прочем.
Заседания Совета нижней палаты проходят в понедельник и среду. В нем принимают участие спикер Госдумы, его заместители, главы комитетов, представители президента, правительства и Счетной палаты. На заседаниях Совета рассматривается повестка пленарных заседаний нижней палаты, план работы Госдумы, согласовываются позиции сторон.
�� По данным ВЦИОМ, в июле зафиксирован рост одобрения деятельности Государственной Думы до 40%. Это самый высокий показатель с начала года. Для сравнения, в апреле текущего года уровень одобрения составлял 34,2% pic.twitter.com/0kM8hS7Zfj— Государственная Дума (@dumagovru) July 26, 2019
Напомним, что 25 июля депутаты провели последнее пленарное заседание весенней сессии и ушли на каникулы. В конце августа парламентарии вернутся к работе и будут заниматься вопросами в рамках региональной недели. Первое пленарное заседание осенней сессии намечено на 10 сентября.
За прошедшие полгода Госдума приняла 325 законов. Нормативно-правовые акты касались самых разных вопросов: социальной сферы, ипотечного кредитования, ситуации на дорогах, госзакупок, развития цифровой экономики и многого другого.
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