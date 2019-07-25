Какие законы приняла Госдума в весеннюю сессию – 2019

За прошедшие полгода Госдума приняла 325 законов, рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин на последнем пленарном заседании весенней сессии. Нормативно-правовые акты касались самых разных вопросов: социальной сферы, ипотечного кредитования, ситуации на дорогах, госзакупок, развития цифровой экономики и многого другого. "Дни.ру" представляют подборку важнейших законов, принятых Думой в весеннюю сессию.

Повышение пенсий



В марте парламентарии приняли закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума для малообеспеченных пенсионеров. Как отмечал Вячеслав Володин, нормативный акт направлен на поддержку пожилых людей, например тех, кто является инвалидом с детства, либо занимался уходом за детьми и не выработал стаж или трудился там, где была маленькая зарплата.

О необходимости по-новому рассчитывать выплаты гражданам с невысоким уровнем страховой пенсии говорил в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Принятый Госдумой закон касается четырех миллионов человек.

Паллиативная помощь

Другим важным решением весенней сессии стал долгожданный законопроект о паллиативной помощи тяжелобольным пациентам. Этому предшествовала масштабная дискуссия между Госдумой с одной стороны и экспертами, врачами, общественными деятелями с другой. Парламентарии поддержали документ единогласно.

Нормативно-правовой акт содержит стандарты оказания помощи неизлечимым больным. В частности, они смогут оставаться с родными и близкими и при этом получать полноценную поддержку государства. Это большой спектр помощи – от избавления от боли (для этого смогут применяться и наркотические препараты) до психологической поддержки и необходимого ухода.

ипотечные каникулы

Серьезную поддержку парламентарии оказали и людям с ипотекой. В апреле нижняя палата приняла закон о так называемых ипотечных каникулах. Теперь по просьбе гражданина ему будет предоставлять до полугода отсрочки при выплате жилищного кредита.

Ипотечные каникулы будут предоставляться заемщикам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Речь идет о потере кормильца, временной нетрудоспособности гражданина, его признании инвалидом первой или второй группы, а также снижении семейного дохода более чем на 30%. В течение периода отсрочки жилье гражданина застраховано от изъятия.

На помощь ипотечникам направлен и принятый в июне закон о компенсации жилищных кредитов многодетным семьям, где родился третий и последующий ребенок. Такие семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотечного займа. Закон имеет обратную силу – его нормы начали действовать с 1 января 2019 года.

Хостелы в многоквартирных домах

А с 1 октября текущего года вступит в силу закон о запрете на размещение хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Соответствующее решение стало компромиссом между Госдумой и Советом Федерации. Верхняя и нижняя палаты парламента создали согласительную комиссию для доработки нормативно-правового акта, после чего он был принят в окончательной редакции и подписан президентом.

Чтобы сделать хостел в многоквартирном доме необходимо перевести помещение в нежилой фонд. Потребуется оснастить его необходимым оборудованием, провести звукоизоляцию номеров, установить средства противопожарной безопасности, сделать отдельный вход. Также документ предписывает наличие сигнализации, средств уборки и санитарной очистки номеров.

Ужесточение наказания за пьяное вождение

Одним из самых резонансных решений нижней палаты в весеннюю сессию стал закон об ужесточении наказания для нетрезвых водителей, ставших виновниками дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом.

Вместо четырех лет лишения свободы пьяный автомобилист, нанесший вред другим участникам дорожно-транспортного движения, может получить семь лет тюрьмы. Если в результате такой аварии погиб человек – до 12 лет заключения. В случае гибели двух или более лиц пьяный водитель может лишиться свободы на срок от восьми до 15 лет.

Упрощение госзакупок

Другим важным фронтом работ для парламентариев было совершенствование системы государственных закупок. Принятый в апреле закон направлен на повышение эффективности и оперативности процедур в контрактной системе.

Предусматривается сокращение срока размещения извещения об исполнении закупки, также с трех до 50 миллионов рублей повышается цена, при которой возможно провести аукцион с сокращенным сроком подачи заявок. При закупках по строительству, реконструкции, капремонту и сносу сумма увеличивается до 500 миллионов.

Совершенствование системы госзакупок позволит заказчику изменить срок и цену контрактов. Новое соглашение заключать не придется.

Суверенный интернет

Без внимания парламентариев не остались также вопросы информационной и кибербезопасности. В апреле Госдума приняла закон о так называемом суверенном интернете. Он позволит защитить отечественный сегмент глобальной Сети от внешних угроз и обеспечить его надежную работу.

Создается инфраструктура для обеспечения работы Рунета в случае отключения российских операторов от глобальной паутины. Также прописана необходимость регулярных учений органов власти и операторов связи по восстановлению работоспособности отечественного интернета.

Цифровые права

Активно занимались депутаты и вопросами развития цифровой экономики. Так, в марте нижняя палата приняла закон о "цифровых правах", создающий основу для дальнейшего развития инновационного сектора экономики.

Нормативно-правовой акт ввел в отечественное законодательство понятие "цифровые права". Это особые обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются правилами информационной системы, отвечающей требованиям закона.

Закон усовершенствовал правила гражданского законодательства о форме сделок. К обычному письменному договору приравнивается выражение гражданином его воли с помощью электронных средств. Также нормативно-правовой акт затрагивает так называемые смарт-контракты – самоисполняемые сделки.

Развитие цифровой экономики в России стало темой больших парламентских слушаний, прошедших 8 июля на Охотном Ряду. В обсуждении приняли участие депутаты, представители правительства, участники IT-отрасли и эксперты. В центре внимания были самые разные вопросы: от идеи цифровой подписи и электронных трудовых книжек до создания эффективной нормативно-правовой базы.

Поддержка российского производителя

К окончанию весенней сессии депутаты снизили ставку НДС с 20% до 10% в отношении плодово-ягодной продукции от российских производителей. Соответствующее поручение давал президент Владимир Путин после встречи с садоводами. Благодаря решению депутатов фермеры смогут направить дополнительные средства на расширение хозяйства.

В то же время Госдума лишила льгот пальмовое масло: ставка налога на добавленную стоимость для этого продукта повышается с 10 до 20%. Авторами законопроекта стали спикер Вячеслав Володин и представители всех фракций нижней палаты. Решение направлено на поддержку российских производителей.

Межпарламентское общение

Принимая новые законы, депутаты не забывали о диалоге с коллегами-законодателями из других стран. Как и в предыдущие сессии Госдумы седьмого созыва, укрепление международных контактов было одним из приоритетов депутатского корпуса.

Самым значимым событием в этой сфере стал уже второй по счету международный форум "Развитие парламентаризма", инициированный Госдумой. Он прошел с 1 по 3 июля в Москве.

В этом году интерес к мероприятию значительно вырос. В российскую столицу съехались 800 парламентариев и экспертов из 132 государств. В их число вошли главы национальных парламентов из 41 страны. Для сравнения, в прошлом году на форум прибыло 19 спикеров.

Участники мероприятия обсудили самые актуальные международные вопросы: глобальная безопасность, экологические проблемы, развитие цифровой экономики, молодежная политика и углубление межпарламентского сотрудничества. В рамках форума состоялась межпарламентская конференция "Россия – Африка".

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Из отпуска депутаты вернутся 27 августа, после чего приступят к работе в регионах. Первое пленарное заседание осенней сессии Госдума проведет 10 сентября. Говоря о планах на осень, Вячеслав Володин отметил, что к рассмотрению готовы 244 законопроекта, принятых в первом чтении.