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Политика

Какие законы приняла Госдума в весеннюю сессию – 2019

Фото: duma.gov.ru
За прошедшие полгода Госдума приняла 325 законов, рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин на последнем пленарном заседании весенней сессии. Нормативно-правовые акты касались самых разных вопросов: социальной сферы, ипотечного кредитования, ситуации на дорогах, госзакупок, развития цифровой экономики и многого другого. "Дни.ру" представляют подборку важнейших законов, принятых Думой в весеннюю сессию.  
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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Повышение пенсий

В марте парламентарии приняли закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума для малообеспеченных пенсионеров. Как отмечал Вячеслав Володин, нормативный акт направлен на поддержку пожилых людей, например тех, кто является инвалидом с детства, либо занимался уходом за детьми и не выработал стаж или трудился там, где была маленькая зарплата.

О необходимости по-новому рассчитывать выплаты гражданам с невысоким уровнем страховой пенсии говорил в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Принятый Госдумой закон касается четырех миллионов человек.

Паллиативная помощь

Другим важным решением весенней сессии стал долгожданный законопроект о паллиативной помощи тяжелобольным пациентам. Этому предшествовала масштабная дискуссия между Госдумой с одной стороны и экспертами, врачами, общественными деятелями с другой. Парламентарии поддержали документ единогласно.

Нормативно-правовой акт содержит стандарты оказания помощи неизлечимым больным. В частности, они смогут оставаться с родными и близкими и при этом получать полноценную поддержку государства. Это большой спектр помощи – от избавления от боли (для этого смогут применяться и наркотические препараты) до психологической поддержки и необходимого ухода.

Фото: vk.com/duma

ипотечные каникулы

Серьезную поддержку парламентарии оказали и людям с ипотекой. В апреле нижняя палата приняла закон о так называемых ипотечных каникулах. Теперь по просьбе гражданина ему будет предоставлять до полугода отсрочки при выплате жилищного кредита.

Ипотечные каникулы будут предоставляться заемщикам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Речь идет о потере кормильца, временной нетрудоспособности гражданина, его признании инвалидом первой или второй группы, а также снижении семейного дохода более чем на 30%. В течение периода отсрочки жилье гражданина застраховано от изъятия.

На помощь ипотечникам направлен и принятый в июне закон о компенсации жилищных кредитов многодетным семьям, где родился третий и последующий ребенок. Такие семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотечного займа. Закон имеет обратную силу – его нормы начали действовать с 1 января 2019 года.

Фото: www.globallookpress.com

Хостелы в многоквартирных домах

А с 1 октября текущего года вступит в силу закон о запрете на размещение хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Соответствующее решение стало компромиссом между Госдумой и Советом Федерации. Верхняя и нижняя палаты парламента создали согласительную комиссию для доработки нормативно-правового акта, после чего он был принят в окончательной редакции и подписан президентом.

Чтобы сделать хостел в многоквартирном доме необходимо перевести помещение в нежилой фонд. Потребуется оснастить его необходимым оборудованием, провести звукоизоляцию номеров, установить средства противопожарной безопасности, сделать отдельный вход. Также документ предписывает наличие сигнализации, средств уборки и санитарной очистки номеров.

Ужесточение наказания за пьяное вождение

Одним из самых резонансных решений нижней палаты в весеннюю сессию стал закон об ужесточении наказания для нетрезвых водителей, ставших виновниками дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом.

Вместо четырех лет лишения свободы пьяный автомобилист, нанесший вред другим участникам дорожно-транспортного движения, может получить семь лет тюрьмы. Если в результате такой аварии погиб человек – до 12 лет заключения. В случае гибели двух или более лиц пьяный водитель может лишиться свободы на срок от восьми до 15 лет. 

Фото: www.globallookpress.com

Упрощение госзакупок

Другим важным фронтом работ для парламентариев было совершенствование системы государственных закупок. Принятый в апреле закон направлен на повышение эффективности и оперативности процедур в контрактной системе.

Предусматривается сокращение срока размещения извещения об исполнении закупки, также с трех до 50 миллионов рублей повышается цена, при которой возможно провести аукцион с сокращенным сроком подачи заявок. При закупках по строительству, реконструкции, капремонту и сносу сумма увеличивается до 500 миллионов.

Совершенствование системы госзакупок позволит заказчику изменить срок и цену контрактов. Новое соглашение заключать не придется.

Суверенный интернет

Без внимания парламентариев не остались также вопросы информационной и кибербезопасности. В апреле Госдума приняла закон о так называемом суверенном интернете. Он позволит защитить отечественный сегмент глобальной Сети от внешних угроз и обеспечить его надежную работу. 

Создается инфраструктура для обеспечения работы Рунета в случае отключения российских операторов от глобальной паутины. Также прописана необходимость регулярных учений органов власти и операторов связи по восстановлению работоспособности отечественного интернета.

Сергей Неверов. Фото: vk.com/duma

Цифровые права

Активно занимались депутаты и вопросами развития цифровой экономики. Так, в марте нижняя палата приняла закон о "цифровых правах", создающий основу для дальнейшего развития инновационного сектора экономики.

Нормативно-правовой акт ввел в отечественное законодательство понятие "цифровые права". Это особые обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются правилами информационной системы, отвечающей требованиям закона.

Закон усовершенствовал правила гражданского законодательства о форме сделок. К обычному письменному договору приравнивается выражение гражданином его воли с помощью электронных средств. Также нормативно-правовой акт затрагивает так называемые смарт-контракты – самоисполняемые сделки.

Развитие цифровой экономики в России стало темой больших парламентских слушаний, прошедших 8 июля на Охотном Ряду. В обсуждении приняли участие депутаты, представители правительства, участники IT-отрасли и эксперты. В центре внимания были самые разные вопросы: от идеи цифровой подписи и электронных трудовых книжек до создания эффективной нормативно-правовой базы.

Поддержка российского производителя

К окончанию весенней сессии депутаты снизили ставку НДС с 20% до 10% в отношении плодово-ягодной продукции от российских производителей. Соответствующее поручение давал президент Владимир Путин после встречи с садоводами. Благодаря решению депутатов фермеры смогут направить дополнительные средства на расширение хозяйства.

В то же время Госдума лишила льгот пальмовое масло: ставка налога на добавленную стоимость для этого продукта повышается с 10 до 20%. Авторами законопроекта стали спикер Вячеслав Володин и представители всех фракций нижней палаты. Решение направлено на поддержку российских производителей.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Межпарламентское общение

Принимая новые законы, депутаты не забывали о диалоге с коллегами-законодателями из других стран. Как и в предыдущие сессии Госдумы седьмого созыва, укрепление международных контактов было одним из приоритетов депутатского корпуса.

Самым значимым событием в этой сфере стал уже второй по счету международный форум "Развитие парламентаризма", инициированный Госдумой. Он прошел с 1 по 3 июля в Москве.

В этом году интерес к мероприятию значительно вырос. В российскую столицу съехались 800 парламентариев и экспертов из 132 государств. В их число вошли главы национальных парламентов из 41 страны. Для сравнения, в прошлом году на форум прибыло 19 спикеров.

Участники мероприятия обсудили самые актуальные международные вопросы: глобальная безопасность, экологические проблемы, развитие цифровой экономики, молодежная политика и углубление межпарламентского сотрудничества. В рамках форума состоялась межпарламентская конференция "Россия – Африка". 

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

***

Из отпуска депутаты вернутся 27 августа, после чего приступят к работе в регионах. Первое пленарное заседание осенней сессии Госдума проведет 10 сентября. Говоря о планах на осень, Вячеслав Володин отметил, что к рассмотрению готовы 244 законопроекта, принятых в первом чтении.  

Автор: 25 июля 2019, 17:07

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