Володин подвел итоги весенней сессии Госдумы

В четверг, 25 июля, состоялось последнее пленарное заседание весенней сессии Госдумы – 2019. С заключительным словом перед коллегами-законодателями выступил спикер Вячеслав Володин. Он подвел итоги работы нижней палаты за последние полгода, рассказал о системном подходе к принятию законопроектов с участием нескольких комитетов, отметил высокий уровень политической культуры, который сложился на Охотном Ряду и обозначил приоритетное направление в работе парламентариев.



За прошедшие полгода Госдума приняла 325 законов, направленных на повышение уровня жизни россиян, подчеркнул Володин. Он поблагодарил за работу все фракции нижней палаты. "На сегодняшний день в думском портфеле 1240 законодательных инициатив, от прошлых созывов осталось всего 38 законопроектов из 2020", – сказал спикер Госдумы.



Прошедшую сессию законодатель назвал особой. Володин напомнил о февральском послании президента Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором глава государства обозначил сбережение народа и повышение качества жизни как одни из основных задач.

Для достижения поставленных целей парламентарии вышли на системное и всестороннее рассмотрение проблем, подчеркнул спикер. По его словам, это потребовало от депутатов другого качества работы.

"Уже не один, а несколько комитетов при подготовке законопроектов по факту становятся профильными", – отметил Володин.

Поставленные задачи требуют большей согласованности между парламентариями из разных комитетов, рассказал спикер. По его словам, подход, когда к работе над законопроектом привлекается несколько комитетов, доказал свою эффективность.

В пример Володин привел решения, позволившие защитить жилье граждан от мошенников. К анализу ситуации с нарушением жилищных прав граждан было подключено несколько комитетов: по безопасности и противодействию коррупции, государственному строительству и законодательству, а также по жилищной политике и ЖКХ.

Совместными усилиями парламентарии вышли на принятие законов, защитивших граждан от потери жилья: микрофинансовым организациям запретили выдавать займы под залог квартир и домов, коллекторы лишились возможности взыскивать с граждан долги по ЖКХ, а купившие жилье добросовестные покупатели защищены от мошеннических схем.

Спикер Госдумы вновь указал коллегам на необходимость повышения качества принимаемых документов. "У нас идет снижение количества принятых законов, но повышается качество принятых законов. Качество – это решение вопроса, которого ждут от нас наши граждане. Мы должны сохранить этот приоритет и на будущее", – сказал Володин.

Говоря о планах на осеннюю сессию, спикер призвал сделать приоритетными законы прямого действия, которые непосредственно регулируют общественные отношения. Он напомнил коллегам, что такое право у Госдумы есть, об этом неоднократно говорил глава государства.

Принятие отсылочных норм лишь откладывает проблему на годы, подчеркнул Володин. "Это усложнит нам жизнь, но облегчит жизнь наших граждан. Мы же часто становимся заложниками разных подзаконных актов, которые можно по-разному трактовать", – отметил председатель нижней палаты.

Спикер напомнил о принятых законах об уменьшении налоговой нагрузки на многодетные семьи, выделении 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита, введении так называемых ипотечных каникул, а также о ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка.

Отдельно Володин отметил высокий уровень политической культуры на Охотном Ряду. Он привел в пример недавний спор между главой ЛДПР Владимиром Жириновским и руководителем комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, членом КПРФ Николаем Харитоновым. Несмотря на напряженность диалога, парламентарии не стали обострять ситуацию, обнялись, вышли из зала и продолжили мирно обсуждать вопрос, отметил Володин.



Еще одним наглядным примером стала минута молчания, которой законодатели почтили память жертв Гражданской войны 1917-1922 годов. Это произошло впервые в истории российского парламента, подчеркнул председатель нижней палаты.

Остановился спикер Госдумы и на международной повестке. Он напомнил о проведении второго форума "Развитие парламентаризма", о совещании спикеров парламентов стран Евразии, конференций по укреплению регионального сотрудничества с Китаем, Ираном, Турцией и другими странами. Кроме того, в весеннюю сессию российские законодатели вернулись в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), сказал Володин.

Говоря о планах на осень, Володин рассказал, что к дальнейшему рассмотрению готовы 244 законопроекта, принятых в первом чтении. Среди них – возможность братьев и сестер учиться в одной школе. Важен также вопрос создания социальной инфраструктуры в новых районах.

"Было бы правильно законодательно обязать местную власть при строительстве новых микрорайонов предусматривать и обеспечивать возведение социальных объектов", – предложил Володин.

В конце выступления председатель нижней палаты пожелал своим коллегам плодотворной работы на каникулах. Вместе с тем Володин отметил, что "у политика отпуска не бывает".