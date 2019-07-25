Месть за Крымский мост: Украина задержала российский танкер

Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой 24 июля задержали российский танкер NEYMA. "Он блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе", — заявили в ведомстве.
Украинская служба утверждает, судно признано вещественным доказательством. На данный момент СБУ готовит ходатайство для ареста.
По информации пограничников, в порт Измаил под российским флагом зашел танкер NIKA SPIRIT, после чего он был идентифицирован как уже известный танкер NEYMA Речь идет о судне, которое было использовано для перекрытия Керченского пролива в 2018 году.
Напомним, 25 ноября прошлого года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России. Они несколько часов опасно маневрировали, игнорируя требования российских властей. Это произошло в Керченском проливе.
Как сообщает "Москва 24", нарушителей задержали, а Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин, в свою очередь, назвал это происшествие провокацией.
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