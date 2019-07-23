Жириновский пообещал включить Украину в состав России

Своими прогнозами Владимир Жириновский поделился на Telegram-канале. По мнению лидера либерал-демократов, новая власть на Украине продержится недолго. Президент Владимир Зеленский сможет управлять страной не более двух лет.
Ситуация в Незалежной, по словам Жириновского, напоминает рак в четвертой стадии – "метастазами" охвачено все государство, а добивает его экономический кризис. Так что ожидается новый "кровавый Майдан", который начнут националисты, стремящиеся нажиться на проблемах, сообщает телеканал "360".
"После ВОВ таких десять лет по лесам КГБ и советская армия отлавливали. Вот они могут привести к власти на Украине своего Пиночета. А потом и его сметут", – написал Владимир Жириновский. Политик уверен: после раскола страны, который последует за переворотом, она войдет в состав России, передает Пятый канал.
Напомним, что Владимир Жириновский известен своими оригинальными теориями и инициативами. В прошлом месяце он предложил способ решения демографической проблемы в России.
По мнению лидера ЛДПР, в поездах нужны специальные вагоны для одиноких граждан. Там россияне смогут познакомиться и найти спутника жизни. Жириновский сослался на собственный опыт: он трижды влюблялся в поезде.
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