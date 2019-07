Украину жестоко унизили в Совете Европы

Если бы в мире проходил конкурс "Как из-за постоянных придирок и агрессивных заявлений отвернуть от себя даже самых расположенных союзников", то украинские политики имели бы все шансы занять в нем первое место, неоднократно отмечали эксперты. Очередным доказательством этого тезиса может служить конфликт заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы и генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.

Поводом для произошедшего стало сообщение от главы европейской структуры в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Ягланд поздравил его с победой партии "Слуга народа" на досрочных выборах в Верховную раду. "Выборы создают новую надежду для Украины. Некоррумпированные институты, которым люди могут доверять. Это путь к суверенному украинскому государству", – написал генсек в своем Twitter.

Bravo to President Zelenskiy and his party Sluga Narodu. Election creates new hope for Ukraine. Non-corrupted institutions which people can trust, is the way forward to a sovereign Ukrainian state