Украину жестоко унизили в Совете Европы

Если бы в мире проходил конкурс "Как из-за постоянных придирок и агрессивных заявлений отвернуть от себя даже самых расположенных союзников", то украинские политики имели бы все шансы занять в нем первое место, неоднократно отмечали эксперты. Очередным доказательством этого тезиса может служить конфликт заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы и генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.
Поводом для произошедшего стало сообщение от главы европейской структуры в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Ягланд поздравил его с победой партии "Слуга народа" на досрочных выборах в Верховную раду. "Выборы создают новую надежду для Украины. Некоррумпированные институты, которым люди могут доверять. Это путь к суверенному украинскому государству", – написал генсек в своем Twitter.
Bravo to President Zelenskiy and his party Sluga Narodu. Election creates new hope for Ukraine. Non-corrupted institutions which people can trust, is the way forward to a sovereign Ukrainian state— Thorbjørn Jagland (@TJagland) July 22, 2019
Сергей Кислица нашел в словах европейского чиновника многозначительные намеки, на которые тут же прилюдно оскорбился. Он придрался к формулировке, которой воспользовался генсек Совета Европы. "Путь к суверенному украинскому государству?", – цитирует издание "Обозреватель" дипломата.
"Некоторые ученики России в кабинете Генерального секретаря просто высмеяли его собственную тенденцию неудачно высказываться, потому что в СЕ они, безусловно, знают, что Украина является суверенным государством. Надеюсь, что это оговорка, а не намеренное оскорбление", – добавил замглавы МИД Украины.
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