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Политика

Украину жестоко унизили в Совете Европы

Фото: www.globallookpress.com
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица поделился своим возмущением по поводу жуткого унижения, с которым пришлось столкнуться стране в Совете Европы. Оскорбление дипломат усмотрел в словах генерального секретаря организации Турбьерна Ягланда.
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Если бы в мире проходил конкурс "Как из-за постоянных придирок и агрессивных заявлений отвернуть от себя даже самых расположенных союзников", то украинские политики имели бы все шансы занять в нем первое место, неоднократно отмечали эксперты. Очередным доказательством этого тезиса может служить конфликт заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы и генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.

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Поводом для произошедшего стало сообщение от главы европейской структуры в адрес президента Украины Владимира Зеленского.  Ягланд поздравил его с победой партии "Слуга народа" на досрочных выборах в Верховную раду. "Выборы создают новую надежду для Украины. Некоррумпированные институты, которым люди могут доверять. Это путь к суверенному украинскому государству", – написал генсек  в своем Twitter.

Сергей Кислица нашел в словах европейского чиновника многозначительные намеки, на которые тут же прилюдно оскорбился. Он придрался к формулировке, которой воспользовался генсек Совета Европы. "Путь к суверенному украинскому государству?", – цитирует издание "Обозреватель" дипломата.

"Некоторые ученики России в кабинете Генерального секретаря просто высмеяли его собственную тенденцию неудачно высказываться, потому что в СЕ они, безусловно, знают, что Украина является суверенным государством. Надеюсь, что это оговорка, а не намеренное оскорбление", – добавил замглавы МИД Украины.

Автор: 23 июля 2019, 15:48

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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