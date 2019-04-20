Жириновский оказался сватом Кравец

На красную дорожку Московского Международного кинофестиваля звезды приходят и себя показать, и перед камерами блеснуть, и с коллегами увидеться. Но главной светской львице столицы Алене Кравец повезло еще в одном деле.

Владимиру Жириновскому в апреле стукнет 73 года, а он еще держится молодцом. И не пропускает мимо хорошеньких девушек. Стоило, например, политику завидеть на красной дорожке знаменитую рублевскую диву, как он со свитой из молодых ребят бросился к Алене. И выступил в неожиданной для себя роли – роли свата.

"Самая завидная невеста России, – обратился он к Кравец. – Ну, ничего, мы и тебя замуж выдадим! Смотри, какие у меня орлы, не прогадаешь!" Алена, конечно, была польщена таким внимание, но желание лидера партии ЛДПР взять на себя функции свата и поиграть в Розу Сябитову скромницу Кравец несколько смутили. Да и замужем она пока, не взирая на все сложности личной жизни.

Владимир Вольфович явно был очарован и Аленушкой, и ее белоснежным нарядом, и полном чистоты образом. Он долго общался с Аленой и говорил про "небо в алмазах", которое ждет и ее, и всех нас. А едва отшумела церемония открытия 41-го ММКФ, Жириновский поспешил разместить фотографию с Кравец у себя на официальной странице в социальных сетях – явно это общение было политику по душе.

Алена Кравец поблагодарила Владимира Жириновского за предложение устроить ее личную жизнь, но тактично отказалась от помощи в сватовстве – мол, сама в силах обеспечить себе семейное счастье. Благо, что красивая, умная, богатая, добрая, талантливая и нежная. А сочетание всех этих качеств в одном человеке – большая редкость.