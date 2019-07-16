Меркель отправили на пенсию после приступов

Комментаторы уделили повышенное внимание встрече главы немецкого правительства Ангелы Меркель с премьер-министром Молдавии Майей Санду. Больше всего их заинтересовало поведение политиков в самом начале встречи, когда им предстояло прослушать национальные гимны.
Как и в предыдущем случае, во время встречи канцлера Германии с премьером Дании, в этот момент главы правительств двух стран сидели. Сообщается, что подобное нововведение было принято по просьбе самой Ангелы Меркель – до этого ее сильно трясло каждый раз, когда во время официальных церемоний приходилось долго стоять.
Подобный подход возмутил пользователей Сети. О том, что Ангеле Меркель пора на пенсию, на своей странице в Twitter намекнул специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов. "Отпустите человека, не мучайте!" – прокомментировал он ролик.
Меркель сидя: Выслушивание национальных гимнов на встречах с иностранными лидерами, сидя на стуле, стало традицией у канцлера Германии. Сегодня она так выслушала гимн Молдавии.— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 июля 2019 г.
Отпустите человека, не мучайте! pic.twitter.com/NuhshOVOTz
С его оценкой согласились и другие комментаторы. "Пора бабушке на пенсион уходить. Между приступами тряски мемуары писать о том, как Германию беженцами переполнила, и о том, как бузу на Украине поддержала и усилила", "Скоро, видимо, лежа придется", – иронизировали они.
Народный юмор о состоянии Меркель! Трансляция приема главы датского правительства. Злые немцы))! pic.twitter.com/WDjxwzqoFk— Vladimir Sergienko (@VladimirSergi10) 16 июля 2019 г.
Широкая общественность трижды становилась свидетелем публичных приступов Ангелы Меркель, напоминает "Царьград". В первый раз это произошло во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, во второй – когда канцлер встречалась с Франк-Вальтером Штайнмайером, а третий – с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
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