Названа страшная опасность приступов Ангелы Меркель

Эксперты попытались определить, из-за чего канцлера Германии Ангелу Меркель начинает трясти на публичных мероприятиях и чем это может ей грозить. Политику стоит беспокоиться не только о своем здоровье, но и о том, что об этом подумают избиратели.

В очередной раз Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. И хоть в этот раз симптомы проявились не так ярко, как в присутствии украинского лидера Владимира Зеленского или президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, наблюдатели заметили, что развивался приступ по тому же сценарию.

Главный врач московской ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников предположил, что в случае Ангелы Меркель речь может идти об эссенциальном треморе. "При болезни Паркинсона может? Может. При некоторых других болезнях может? Может. Но в основном более чем в половине случаев мы никакой причины не находим и называем это эссенциальным тремором", – цитирует НСН специалиста.

Главный внештатный ангионевролог Санкт-Петербурга, профессор кафедры нервных болезней имени Аствацатурова Военно-медицинской академии Игорь Вознюк заметил: чтобы понять причину недомогания Ангелы Меркель, необходимо более тщательно проанализировать ее состояние. Если у канцлера Германии наблюдается только отдельно тремор рук или тремор рук и головы, то причину стоит искать в нервной системе. "Если дрожит все тело, это симптомы поражений эндокринной системы, заболеваний щитовидной железы", – добавил специалист.

Какова бы ни была причина недомогания Ангелы Меркель, ей стоит опасаться не только за свое здоровье, но и побеспокоиться о том, как эти приступы воспринимают избиратели. "Если такие эпизоды будут продолжаться, то люди должны знать, кто ими руководит, иначе слухи будут усиливаться, давление на нее тоже будет расти", – уверен немецкий политолог Александр Рар.

Он добавил, что из-за слухов о проблемах со здоровьем у главы немецкого правительства может уменьшиться народная поддержка. "Рейтинг у Меркель пока стабильный, новых данных пока не было, но не исключаю, что он может пошатнуться", – заметил эксперт. Он подчеркнул, что пока для такого исхода причин недостаточно и негативная тенденция начнет проявляться только в том случае, если публичные приступы дурноты продолжатся.